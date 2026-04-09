Oι έξι παίκτες της ΑΕΚ που είναι στο όριο των καρτών

Η ΑΕΚ δίνει απόψε στις 19:45 στο Βαγιέκας την πρώτη μάχη για τα προημιτελικά του Conference League απέναντι στη Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η Ένωση, θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα αλλά παράλληλα, θα πρέπει να είναι αρκετά προσεκτική με τις κάρτες καθώς έχει έξι παίκτες στο όριο και αν δεχθούν μία κίτρινη θα χάσουν την ρεβάνς.

Πιο συγκεκριμένα, οι Πινέδα, Ρότα, Γιόβιτς, Μαρίν, Μάντάλος και Βίντα έχουν δυο κίτρινες κάρτες ως τώρα στη διοργάνωση κάτι που σημαίνει πως αν δεχτούν άλλη μια απόψε θα εκτίσουν στον επαναληπτικό της άλλης Πέμπτης (16/4), στη Νέα Φιλαδέλφεια (22:00), ενώ να θυμίσουμε πως στα ημιτελικά οι κάρτες μηδενίζονται.

Έξι παίκτες έχει στο όριο και η Ράγιο. Συγκεκριμένα, είναι οι Μπατάγια, Καμέγιο, Τσαβαρία, Λεζόν, Τρέχο και Βαλεντίν, που αν δουν την κίτρινη απόψε θα χάσουν τον επαναληπτικό.

