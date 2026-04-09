ΒΙΝΤΕΟ: Χαμό πριν το Βαγιέκας οι ΑΕΚτζήδες!

Οι φίλοι της Ένωσης, συγκεντρώνονται στο σημείο συνάντησης πριν ξεκινήσουν για το γήπεδο της Ράγιο και... ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα με συνθήματα.

Λίγο αργότερα, οι περίπου 900 Ενωσίτες θα βρεθούν στο Βαγιέκας προκειμένου να υποστηρίζουν την προσπάθεια της ομάδας τους, να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στην Ράγιο Βαγιεκάνο.

Η ρεβάνς της προημιτελικής φάσης του Conference League θυμίζουμε είναι προγραμματισμένη για την άλλη Πέμπτη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Οι φίλοι της ΑΕΚ μαζεύτηκαν και θα μεταφερθούν μαζί στο γήπεδο για λόγους ασφαλείας — SPORT24 (@sport24) April 9, 2026

🟡⚫Κιτρινόμαυρη "τρέλα" στους δρόμους της Μαδρίτης λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Ράγιο Βαγιεκάνο.



📹 Θωμάς Τζουβάρας — SPORT24 (@sport24) April 9, 2026

