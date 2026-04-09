«Το στάδιο της Ντιναμό Bουκουρεστίου θα πάρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου»

Σημαντική αποκάλυψη από τον αντιπρόεδρο της ρουμανικής Κυβέρνησης και Υπουργό Εσωτερικών, Καταλίν Πρεντόιου, καθώς όπως ανέφερε, το μελλοντικό γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα ονομαστεί σε «γήπεδο Ντιναμό Μιρτσέα Λουτσέσκου».

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα άλλωστε, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, τα έκανε στην συγκεκριμένη ομάδα, κάτι το οποίο δεν ξεχάστηκε από τους ιθύνοντες της ομάδας, σε μία ύψιστη τιμή για την οικογένεια Λουτσέσκου.

«Εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοί μου στην Κυβέρνηση, όπως και οι άνθρωποι της Ντιναμό που παρευρίσκονται εδώ, εκφράζουμε τον σεβασμό μας για τον άνθρωπο, τον άψογο επαγγελματία και πατριώτη Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς και τη βαθιά μας λύπη για την πρόωρη αποχώρησή του από αυτόν τον κόσμο.

Ο σπουδαίος Μιρτσέα Λουτσέσκου έφερε επανάσταση στο ρουμανικό ποδόσφαιρο και στο επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου και έγινε μια εθνική αξία αναγνωρισμένη παγκοσμίως.

Ως ένδειξη σεβασμού για αυτά τα υπέροχα πράγματα που έφερε ο μεγάλος Μιρτσέα Λουτσέσκου στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, στη χώρα μας, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφασίσαμε να κινήσουμε τις νομικές διαδικασίες για να ονομάσουμε το μελλοντικό γήπεδο της Ντιναμό, γήπεδο Ντιναμό Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Είθε ο Θεός να αναπαύσει εν ειρήνη και ησυχία τον Μέγα Μιρτσέα Λουτσέσκου», ανέφερε ο Καταλίν Πρεντόιου.

