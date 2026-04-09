«Το στάδιο της Ντιναμό Bουκουρεστίου θα πάρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου»

Το μελλοντικό γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα πάρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου, όπως αποκάλυψε, σημαντικό στέλεχος της Κυβέρνησης της Ρουμανίας.

Σημαντική αποκάλυψη από τον αντιπρόεδρο της ρουμανικής Κυβέρνησης και Υπουργό Εσωτερικών, Καταλίν Πρεντόιου, καθώς όπως ανέφερε, το μελλοντικό γήπεδο της Ντιναμό Βουκουρεστίου θα ονομαστεί σε «γήπεδο Ντιναμό Μιρτσέα Λουτσέσκου».

Τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα άλλωστε, ο Μιρτσέα Λουτσέσκου, τα έκανε στην συγκεκριμένη ομάδα, κάτι το οποίο δεν ξεχάστηκε από τους ιθύνοντες της ομάδας, σε μία ύψιστη τιμή για την οικογένεια Λουτσέσκου.

«Εγώ προσωπικά και οι συνάδελφοί μου στην Κυβέρνηση, όπως και οι άνθρωποι της Ντιναμό που παρευρίσκονται εδώ, εκφράζουμε τον σεβασμό μας για τον άνθρωπο, τον άψογο επαγγελματία και πατριώτη Μιρτσέα Λουτσέσκου, καθώς και τη βαθιά μας λύπη για την πρόωρη αποχώρησή του από αυτόν τον κόσμο.

Ο σπουδαίος Μιρτσέα Λουτσέσκου έφερε επανάσταση στο ρουμανικό ποδόσφαιρο και στο επάγγελμα του προπονητή ποδοσφαίρου και έγινε μια εθνική αξία αναγνωρισμένη παγκοσμίως.

Ως ένδειξη σεβασμού για αυτά τα υπέροχα πράγματα που έφερε ο μεγάλος Μιρτσέα Λουτσέσκου στο ρουμανικό ποδόσφαιρο, στη χώρα μας, αλλά και στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο, αποφασίσαμε να κινήσουμε τις νομικές διαδικασίες για να ονομάσουμε το μελλοντικό γήπεδο της Ντιναμό, γήπεδο Ντιναμό Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Είθε ο Θεός να αναπαύσει εν ειρήνη και ησυχία τον Μέγα Μιρτσέα Λουτσέσκου», ανέφερε ο Καταλίν Πρεντόιου.

sdna.gr 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ: Χαμό πριν το Βαγιέκας οι ΑΕΚτζήδες!

Ελλάδα

|

Category image

Τέλος στο ιστορικό σερί του Σίνερ παρά την πρόκριση στους «8» του Monte-Carlo Masters

Τένις

|

Category image

Επιτροπή Δεοντολογίας: Λειτούργησε η Πλατφόρμας Ανώνυμων Καταγγελιών

ΚΥΠΡΟΣ

|

Category image

Εθνική Γυναικών: Τελική ευθεία ενόψει Μολδαβίας

ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ

|

Category image

Η Kapnos Airport Shuttle έσβησε χρέη 25.000 του σωματείου ΑΠΟΕΛ!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο... ξεκάθαρος Λοσάδα, τα κατάφερε!

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Oι έξι παίκτες της ΑΕΚ που είναι στο όριο των καρτών

Ελλάδα

|

Category image

«Το στάδιο της Ντιναμό Bουκουρεστίου θα πάρει το όνομα του Μιρτσέα Λουτσέσκου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Το «αντίο» της Πάφου και του Ντράγκομιρ στον Μιρτσέα Λουτσέσκου

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ξανά, ό,τι πιο δύσκολο

ΑΕΛ

|

Category image

Ούτε τον ξέχασαν, ούτε τους ξέχασε

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ο Σπαλέτι ανανεώνει με τη Γιουβέντους μέχρι το 2028

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκανε πολλά για να μην γίνει αυτό

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Μπαρτσελόνα: Επαφές με την Αλ Χιλάλ για να κρατήσει τον Κανσέλο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ανανέωση μέχρι το 2028 ανάμεσα σε Ομόνοια και Παναγή!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

