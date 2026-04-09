Ο Σπαλέτι ανανεώνει με τη Γιουβέντους μέχρι το 2028

Ο Σπαλέτι ανανεώνει με τη Γιουβέντους μέχρι το 2028

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είπε «ναι» στη Γιουβέντους και αναμένεται να υπογράψει νέο συμβόλαιο έως το 2028

Ο Λουτσιάνο Σπαλέτι θα συνεχίσει να βρίσκεται στον πάγκο της Γιουβέντους, καθώς επήλθε οριστική συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Gazzeta dello Sport, ο Ιταλός τεχνικός, που ανέλαβε την ομάδα τον περασμένο Οκτώβριο μετά την αποχώρηση του Ίγκορ Τούντορ, κέρδισε την εμπιστοσύνη της διοίκησης με την εικόνα της ομάδας τους τελευταίους μήνες. Έτσι, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, είναι έτοιμος να υπογράψει νέο διετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στο Τορίνο μέχρι το καλοκαίρι του 2028

Οι ετήσιες απολαβές του αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ και 6 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με τα μπόνους, ενώ θα λάβει και περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ για το διάστημα από την έναρξη της συνεργασίας έως το τέλος της φετινής σεζόν.

Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση της διοίκησης φέρεται να έπαιξε η αγωνιστική βελτίωση της ομάδας, με αποκορύφωμα τη νίκη με 3-0 εκτός έδρας απέναντι στη Σασουόλο, που «σφράγισε» ένα σερί θετικών αποτελεσμάτων.

Την ίδια ώρα, η Γιουβέντους συνεχίζει τη μάχη για την εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα της Serie A, που οδηγεί στο επόμενο Champions League. Οι «μπιανκονέρι» βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην πέμπτη θέση, σε απόσταση ενός βαθμού από την τέταρτη, με τη μάχη να κορυφώνεται στις τελευταίες αγωνιστικές.

Παράλληλα, στο μεταγραφικό πλάνο της ομάδας βρίσκονται και οι ανανεώσεις βασικών ποδοσφαιριστών, όπως οι Γουέστον ΜακΚένι και Μανουέλ Λοκατέλι, με τη διοίκηση να θέλει να «δέσει» τον κορμό ενόψει της επόμενης σεζόν.

