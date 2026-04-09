ΟΦΗ: «Θέλουμε Έλληνα διαιτητή με ξένο elite στο VAR στον τελικό με τον ΠΑΟΚ»
Ανακοίνωση για τον διαιτητή του τελικού κυπέλλου Ελλάδας Betsson εξέδωσε ο ΟΦΗ, ζητώντας ξεκάθαρα Έλληνα ρέφερι με Elite ξένο στο VAR.
«Στη φετινή διοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδος έγιναν ουσιαστικά βήματα, με τον ορισμό Ελλήνων διαιτητών στους ημιτελικούς και ξένου διαιτητή στο VAR.
Η πρόοδος αυτή πρέπει να συνεχιστεί με σταθερότητα και χωρίς βιασύνη, ώστε να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης στελέχωση από Έλληνες διαιτητές
Στο πλαίσιο αυτό, για τον Τελικό, όπου κρίνεται ένας τίτλος, θεωρούμε αυτονόητη τη διατήρηση του ίδιου μοντέλου: Έλληνας διαιτητής στο γήπεδο και ξένος διαιτητής ελίτ κατηγορίας στο VAR».
