Ο... ξεκάθαρος Λοσάδα, τα κατάφερε!

Μπορεί στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές ο Απόλλωνας να μην πανηγύρισε τρίποντο, μετρώντας ισάριθμες ισοπαλίες 1-1 με Ανόρθωση, Πάφο FC και ΑΕΚ, όμως διεύρυνε το αήττητο σερί, που ξεκίνησε από τις 21 Δεκεμβρίου και τη 15η αγωνιστική, στον πρώτο αγώνα με τον Ερνάν Λοσάδα στον πάγκο. Η πορεία αυτή τον έμπασε στις θέσεις που θα ήθελε, για να διεκδικήσει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο, φτιάχνοντας κατά πολύ τα στατιστικά του.

Εξάλλου, η συγκομιδή των 55 βαθμών σε 28 αγώνες είναι ο καλύτερος απολογισμός που έχει να επιδείξει η ομάδα της Λεμεσού την τελευταία πενταετία. Για να μπει σε αυτό τον δρόμο, χρειάστηκε ο Ισπανός τεχνικός να βγάλει από τους ποδοσφαιριστές τον καλύτερο τους εαυτό. «Mας είπε, ότι έχουμε πολύ μεγαλύτερη ποιότητα από αυτή που δείχνει η βαθμολογική μας θέση. Ότι πρέπει να απολαύσουμε το ποδόσφαιρο και ότι έχουμε την ποιότητα για να ανεβούμε. Είναι πολύ ξεκάθαρος στα μηνύματά του» ανάφερε σχετικά ο Μπρούνο Γκασπάρ σε συνέντευξή του στο επίσημο περιοδικό της ομάδας.

Για τους γαλάζιους ακολουθεί έξοδος στο ΓΣΠ, την Τρίτη του Πάσχα (17:00) απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, την ομάδα που θα αντιμετωπίσει και στα ημιτελικά του κυπέλλου (εντός στις 22 Απριλίου και εκτός μία εβδομάδα αργότερα). Για τον θεσμό του πρωταθλήματος, εντός του μήνα θα παίξει επίσης με τον Άρη (18/04) και την πρωτοπόρο Ομόνοια (26/04).