Η Kapnos Airport Shuttle έσβησε χρέη 25.000 του σωματείου ΑΠΟΕΛ!

Η κίνηση της Kapnos Airport Shuttle να διαγράψει χρέη του σωματείου προκειμένου να βοηθήσει στην εκστρατεία οικονομικής ενίσχυσης.

Η ανακοίνωση:

Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ (ΔΗΜΟΣΙΑ) ΛΤΔ επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά την εταιρεία KAPNOS AIRPORT SHUTTLE, για την απόφαση της να συνεισφέρει στην προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης της ομάδας μας, διαγράφοντας την οφειλή που υπάρχει από πλευράς του Σωματείου ΑΠΟΕΛ προς την εταιρεία KAPNOS AIRPORT SHUTTLE, ύψους €25,000.