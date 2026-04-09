«Σύννεφα» για Μουρίνιο στην Μπενφίκα

Ο πολύπειρος Πορτογάλος προπονητής αμφισβητείται έντονα, με την ομάδα του να έχει μείνει στην τρίτη θέση του πρωταθλήματος και 7 βαθμούς μακριά από την πρωτοπόρο Πόρτο παρότι παραμένει αήττητη (19 νίκες, 9 ισοπαλίες), ενώ παράλληλα έχει αποκλειστεί από τα εγχώρια κύπελλα και έμεινε εκτός από τα playoffs του Champions League.

Όπως μεταδίδουν πορτογαλικά και ισπανικά Μέσα, το μέλλον του Μουρίνιο στον πάγκο της Μπενφίκα μόνο σίγουρο δεν είναι, παρότι έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν, και με δεδομένο και ότι υπάρχει ρήξη στη σχέση του με ορισμένους ποδοσφαιριστές της ομάδας.

Ο Special One επέστρεψε στη Λισαβόνα τον περασμένο Σεπτέμβριο, μετά από μία σεζόν που πέρασε στην Κωνσταντινούπολη με τη Φενέρμπαχτσε.

