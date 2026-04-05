Τι αποκάλυψαν οι συνομιλίες με VAR για τη μη αποβολή του Μαρτίν

Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 2-1 από το «Μετροπολιτάνο» αλλά στην Ατλέτικο είναι έξαλλοι με την διαιτησία. Στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο διαιτητής Ματέου Μπουσκέτς έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ζεράρδ Μαρτίν, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR, Μελέρο Λόπεθ, ακύρωσε την αποβολή και έδειξε κίτρινη κάρτα στον αριστεροπόδαρο αμυντικό των «μπλαουγκράνα».

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την απόφαση μετά το ματς. «Την περασμένη εβδομάδα υπήρχε μια αντίστοιχη φάση στο Ράγιο-Μπέτις και η τεχνική επιτροπή διαιτησίας είπε πως ήταν κόκκινη κάρτα. Περιμένω να δω τι θα πουν αυτή τη φορά. Ο διαιτητής μού είπε στα αποδυτήρια ότι έκρινε πως είναι κίτρινη κάρτα. Για μένα είναι κόκκινη», ανέφερε ο Αργεντινός τεχνικός.

Η ισπανική ομοσπονδία δημοσιοποίησε, όπως κάνει πάντα για κρίσιμες αποφάσεις, τους διαλόγους διαιτητή και VAR πριν την απόφαση. Ο Μελέρο Λόπεθ ακούγεται να λέει στον Ματέου Μπουσκέτς: «Κατά τη γνώμη μου, είναι μια φάση όπου ο παίκτης της Μπαρτσελόνα παίζει την μπάλα και μετά από τη φυσιολογική κίνηση που κάνει το πόδι του βρίσκει τον αντίπαλό του», ενώ ο διαιτητής απαντά στον VAR μετά την εξέταση της φάσης σε on field review: «Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα έχει τον έλεγχο της μπάλας, την χτυπάει και μετά πετυχαίνει τον αντίπαλό του, αλλά μετά από μια φυσιολογική κίνηση του ποδιού του. Θα ακυρώσει την κόκκινη κάρτα και θα του δείξω κίτρινη».