Τι αποκάλυψαν οι συνομιλίες με VAR για τη μη αποβολή του Μαρτίν

Η Μπαρτσελόνα πέρασε με 2-1 από το «Μετροπολιτάνο» αλλά στην Ατλέτικο είναι έξαλλοι με την διαιτησία. Στο πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου ο διαιτητής Ματέου Μπουσκέτς έδειξε απευθείας κόκκινη κάρτα στον Ζεράρδ Μαρτίν, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR, Μελέρο Λόπεθ, ακύρωσε την αποβολή και έδειξε κίτρινη κάρτα στον αριστεροπόδαρο αμυντικό των «μπλαουγκράνα».

Ο Ντιέγκο Σιμεόνε δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του για την απόφαση μετά το ματς. «Την περασμένη εβδομάδα υπήρχε μια αντίστοιχη φάση στο Ράγιο-Μπέτις και η τεχνική επιτροπή διαιτησίας είπε πως ήταν κόκκινη κάρτα. Περιμένω να δω τι θα πουν αυτή τη φορά. Ο διαιτητής μού είπε στα αποδυτήρια ότι έκρινε πως είναι κίτρινη κάρτα. Για μένα είναι κόκκινη», ανέφερε ο Αργεντινός τεχνικός.

Η ισπανική ομοσπονδία δημοσιοποίησε, όπως κάνει πάντα για κρίσιμες αποφάσεις, τους διαλόγους διαιτητή και VAR πριν την απόφαση. Ο Μελέρο Λόπεθ ακούγεται να λέει στον Ματέου Μπουσκέτς: «Κατά τη γνώμη μου, είναι μια φάση όπου ο παίκτης της Μπαρτσελόνα παίζει την μπάλα και μετά από τη φυσιολογική κίνηση που κάνει το πόδι του βρίσκει τον αντίπαλό του», ενώ ο διαιτητής απαντά στον VAR μετά την εξέταση της φάσης σε on field review: «Ο παίκτης της Μπαρτσελόνα έχει τον έλεγχο της μπάλας, την χτυπάει και μετά πετυχαίνει τον αντίπαλό του, αλλά μετά από μια φυσιολογική κίνηση του ποδιού του. Θα ακυρώσει την κόκκινη κάρτα και θα του δείξω κίτρινη».

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Μπαρτσελόνα: Επέστρεψε στη Βαρκελώνη ο Ραφίνια, στόχος του το clasico

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Τα δεδομένα με τους τραυματίες στον Απόλλωνα

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Ανάρτηση επευφημίας του ΑΠΟΕΛ στον Πάμπλο Γκαρσία

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

«Ψάχνεται» να πουλήσει τον Ουγκάρντε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπαρτζώκας για Ντόρσεϊ: «Είδατε ότι τσακωθήκαμε, αλλά δεν είμαι τρελός να τον θέσω εκτός ομάδας»

EUROLEAGUE

|

Category image

Έκλεισαν ραντεβού στους τελικούς Sabbianco Aνόρθωση και Παρνασσός

Χαντμπολ

|

Category image

Η ΑΕΚ δεν λύγισε στο γήπεδο που πέρσι διαλύθηκε

Ελλάδα

|

Category image

Πλησιάζει στην Μπαρτσελόνα ο Μπαστόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Φ. Κωνσταντίνου: «Θα συμφωνήσω με τον κ. Πετεβίνο, αν και αργοπορημένος μερικά χρόνια»

ΑΠΟΛΛΩΝ

|

Category image

Οι αριθμοί μιλούν, η εικόνα... τρομάζει!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ξέσπασε η σύζυγος του Λουτσέσκου κατά των Ρουμάνων δημοσιογράφων: «Κρυβόμασταν κάτω από τα καθίσματα»

Ελλάδα

|

Category image

Μικρή άνοδος Τσιτσιπά, μικρή πτώση για Σάκκαρη

Τένις

|

Category image

Δημητρίου: Τραυματισμοί, αλλαγές και στόχος η νίκη στο μεγάλο ντέρμπι με Ομόνοια

ΑΕΚ

|

Category image

Οι παίκτες της Παρτίζαν φόρεσαν μπλούζες για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Χαμός στη Σεβίλλη: Υποδοχή με ύβρεις και απειλές από κουκουλοφόρους μετά την ήττα από την Οβιέδο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

