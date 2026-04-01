Οι «μικροί» που έρχονται να… μεγαλώσουν το Μουντιάλ 2026

Από το Ουζμπεκιστάν και την Ιορδανία, μέχρι το Κουρασάο και τη Νέα Ζηλανδία, το διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, δίνει… φωνή σε χώρες χωρίς παράδοση οι οποίες μετατρέπουν την πρόκριση σε εθνικό θρίαμβο, φέρνοντας στο προσκήνιο τις πιο αυθεντικές και απρόβλεπτες ιστορίες της διοργάνωσης.

Η διεύρυνση σε 48 ομάδες αυτομάτως έδωσε χώρο σε χώρες που μέχρι πρότινος βρίσκονταν στο περιθώριο, δημιουργώντας μια άτυπη κατηγορία «μικρών» που έρχονται να διεκδικήσουν το δικό τους μερίδιο στο όνειρο.

Από την Ασία μέχρι την Καραϊβική και από την Αφρική έως την Ευρώπη, οι ομάδες αυτές δεν έχουν κοινό μόνο το μέγεθος ή την ιστορία τους, αλλά κυρίως τη διαδρομή υπέρβασης που τις έφερε στα τελικά.

Το παρθενικό… checkin του Ουζμπεκιστάν

Το Ουζμπεκιστάν αποτελεί ίσως την πιο χαρακτηριστική περίπτωση. Με πληθυσμό που ξεπερνά τα 36 εκατομμύρια αλλά χωρίς προηγούμενη παρουσία σε Μουντιάλ, πέτυχε την παρθενική του πρόκριση ύστερα από χρόνια αποτυχημένων προσπαθειών.

Με προπονητή τον Φάμπιο Καναβάρο και ηγέτες τον Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ, 21χρονο αμυντικό της Μάντσεστερ Σίτι και τον Έλντορ Σομουρόντοφ, 30χρονο επιθετικό της Μπασακσεχίρ, παρουσιάζει μια ομάδα με σωματική δύναμη, πειθαρχία και σαφή αγωνιστική ταυτότητα.

Πρωτάρα η Ιορδανία

Παρόμοια ιστορία έγραψε και η Ιορδανία, η οποία με πληθυσμό περίπου 11 εκατομμυρίων προκρίθηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε Μουντιάλ.

Χωρίς μεγάλα αστέρια (ο 28χρονος εξτρέμ, Μούσα Ταμάρι της Ρεν είναι ο πιο γνωστός διεθνής) αλλά με εξαιρετική οργάνωση και έμφαση στις αντεπιθέσεις, κατάφερε να μετατρέψει τη συνοχή σε όπλο.

Το come backτης Νορβηγίας

Η Νορβηγία, αν και δεν ανήκει παραδοσιακά στους «μικρούς», επιστρέφει μετά από μακρά απουσία και ουσιαστικά πραγματοποιεί επανεκκίνηση στην παρουσία της στο διεθνές επίπεδο.

Με πληθυσμό περίπου 5,5 εκατομμυρίων και τελευταία συμμετοχή το 1998, διαθέτει πλέον μια από τις πιο ποιοτικές γενιές της ιστορίας της, με τον Έρλινγκ Χάαλαντ (Μάντσεστερ Σίτι) και τον Μάρτιν Όντεγκααρντ (Άρσεναλ) να ηγούνται.

Το «θαύμα» του Πράσινου Ακρωτηρίου

Από την Αφρική, το Πράσινο Ακρωτήρι αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα «θαύματα» της διοργάνωσης. Με πληθυσμό μικρότερο των 600.000 κατοίκων, στηρίζεται σε ποδοσφαιριστές της διασποράς και σε ένα σύνολο που ξεχωρίζει για τη συνοχή και τη μαχητικότητά του.

Τα 16 χρόνια…φαγούρας της Παραγουάης

Η Παραγουάη, με πληθυσμό περίπου 7 εκατομμυρίων και σημαντική ιστορία σε Μουντιάλ, επιστρέφει μετά από απουσία 16 ετών, παραμένοντας πιστή στο σκληροτράχηλο και ανταγωνιστικό της στυλ που την καθιστά πάντα επικίνδυνη.

Φτώχεια και περηφάνια για την Αϊτή

Από την Καραϊβική, η Αϊτή επιστρέφει για πρώτη φορά μετά το 1974, σε μια πρόκριση με τεράστια συμβολική σημασία για μια χώρα με περίπου 11 εκατομμύρια κατοίκους που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας.

Το Κουρασάο των 150.000 κατοίκων

Ακόμη πιο ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Κουρασάο, ενός μικρού νησιού περίπου 150.000 κατοίκων που μέσα από οργανωμένη δουλειά και αξιοποίηση παικτών με ευρωπαϊκές παραστάσεις κατάφερε να φτάσει για πρώτη φορά σε Μουντιάλ.

Η Βοσνία είναι εδώ!

Η Βοσνία επιστρέφει και αυτή στη διοργάνωση (πέταξε εκτός Μουντιάλ την Ιταλία στη ρώσικη…ρουλέτα των πέναλτι), με πληθυσμό περίπου 3,2 εκατομμυρίων, επιχειρώντας να επαναλάβει την αξιοπρεπή παρουσία του 2014, βασιζόμενη στην τεχνική της κατάρτιση και την επιθετική της προσέγγιση.

Η καθιέρωση του Παναμά

Ο Παναμάς με πληθυσμό περίπου 4,5 εκατομμυρίων, δείχνει πλέον σταθερότητα, καθώς μετά το ντεμπούτο του το 2018 καταφέρνει να καθιερωθεί στη ζώνη της CONCACAF, στηριζόμενος στη δύναμη και την πειθαρχία.

Νέα Ζηλανδία - Ιράκ

Στη λίστα των «μικρών» του Μουντιάλ αξίζει να προστεθούν και ομάδες όπως η Νέα Ζηλανδία η οποία με πληθυσμό περίπου 5 εκατομμυρίων επιστρέφει σε Παγκόσμιο Κύπελλο έπειτα από περιορισμένες παρουσίες στο παρελθόν, βασιζόμενη κυρίως στη φυσική της κατάσταση και την τακτική της προσήλωση, αλλά και το Ιράκ που επανεμφανίζεται στη διοργάνωση μετά από δεκαετίες, κουβαλώντας μια ιδιαίτερη ποδοσφαιρική κουλτούρα και έντονο αγωνιστικό πάθος.

Μέσα σε αυτό το νέο, διευρυμένο τοπίο, οι «μικροί» δεν είναι απλώς συμπληρωματικοί. Είναι οι φορείς των πιο αυθεντικών ιστοριών του Μουντιάλ, εκεί όπου το ποδόσφαιρο ξεφεύγει από τα στενά όρια της δύναμης και της παράδοσης και επιστρέφει στην ουσία του: την έκπληξη, το όνειρο και την υπέρβαση.

