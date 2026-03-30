Υπογράφει το νέο συμβόλαιο ο Γιορέντε

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας στηρίζει πολλά στην εμπειρία του 31χρονου Ισπανού διεθνή δεξιού μπακ και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Fichajes» τις επόμενες ημέρες θα υπογράψει την διετή επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2029, με οψιόν επέκτασης για επιπλέον ένα χρόνο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του στα επτά εκατ. ευρώ.

Η Αλ Ιτιχάντ την τελευταία ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, κατέθεσε πρόταση 35 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Γιορέντε, αλλά ο Ντιέγκο Σιμεόνε την απέρριψε και έχει ζητήσει την παραμονή του και τα επόμενα χρόνια στο «Μετροπολιτάνο».

