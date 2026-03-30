ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπογράφει το νέο συμβόλαιο ο Γιορέντε

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Η Ατλέτικο Μαδρίτης θέλει να κρατήσει και τα επόμενα χρόνια στο δυναμικό της τον Μάρκος Γιορέντε.

Η διοίκηση της ισπανικής ομάδας στηρίζει πολλά στην εμπειρία του 31χρονου Ισπανού διεθνή δεξιού μπακ και σύμφωνα με την ιστοσελίδα «Fichajes» τις επόμενες ημέρες θα υπογράψει την διετή επέκταση του συμβολαίου του έως το καλοκαίρι του 2029, με οψιόν επέκτασης για επιπλέον ένα χρόνο, αυξάνοντας τις ετήσιες αποδοχές του στα επτά εκατ. ευρώ.

Η Αλ Ιτιχάντ την τελευταία ημέρα της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, κατέθεσε πρόταση 35 εκατ. ευρώ για να πάρει τον Γιορέντε, αλλά ο Ντιέγκο Σιμεόνε την απέρριψε και έχει ζητήσει την παραμονή του και τα επόμενα χρόνια στο «Μετροπολιτάνο».

sdna.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η… ξεγνοιασιά φέρνει ευελιξία κινήσεων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καιρός να... ξαναμιλήσει

ΑΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Πραγματικός στόχος το Nations League - Δεν θα αλλάξω τον τρόπο σκέψης ως προπονητής»Τι

Ελλάδα

|

Category image

Άρχισαν οι προετοιμασίες για το 9ο ANT1 Soccer Tournamen

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Προειδοποίηση στον Σαλάχ: «Αν πας στο MLS θα σε ξεχάσουν όλοι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Euroleague και NBA Europe ξανά σε διαπραγματεύσεις για ενιαία διοργάνωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα… Caps Lock του Χάρη Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επανήλθαν οι Καζάκοι για Νατέλ!

ΑΕΛ

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Μολδαβία 3-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Οι προβλέψεις για τα έξι τελευταία εισιτήρια του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην τελική ευθεία με... έξτρα όπλα

ΑΕΚ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Κύπρου ενόψει του νέου φιλικού

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μία ώρα με 24.000!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός: «Ζητήματα που άπτονται πιθανών παρεμβάσεων, αλλοίωσης συνθηκών ισονομίας ή σκιών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Η Ρόμα ονειρεύεται την επιστροφή του Μο Σαλάχ στην «Αιώνια Πόλη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη