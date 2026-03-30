«Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο» - Πέρασαν από εξονυχιστικό σωματικό έλεγχο οι διεθνείς παίκτες του Βελγίου στις ΗΠΑ

Εντονότατη είναι η κριτική η οποία ασκείται από τα βελγικά ΜΜΕ στις αμερικανικές Αρχές.

Αφορμή αποτέλεσε ο αυστηρότατος έλεγχος από τον οποίο πέρασαν οι παίκτες της εθνικής ομάδας του Βελγίου μετά την άφιξη της αποστολής στο αεροδρόμιο της Ατλάντα.

Το Βέλγιο θυμίζουμε ότι το Σάββατο είχε φιλικό παιχνίδι στην Ατλάντα με την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου των ΗΠΑ ενώ την Τετάρτη έχει προγραμματισμένο νέο φιλικό παιχνίδι με την εθνική ομάδα του Μεξικού στο Σικάγο.

Οι Αρχές στην Ατλάντα κατέβασαν τους παίκτες και τα άλλα μέλη της αποστολής από το λεωφορείο πριν φτάσει στην είσοδο του αεροδρομίου και πέρασαν τους πάντες από έλεγχο.

Οι εικόνες έχουν κάνει τον γύρο του κόσμου με τα βελγικά ΜΜΕ να ασκούν κριτική για την αυστηρότητα αυτή, σε ποδοσφαιριστές μιας εθνικής ομάδας μιας χώρας.

«Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιες εικόνες», είναι ένας τίτλος, από την βελγική ιστοσελίδα, 7sur7.be, ενδεικτικός από αυτούς που υπάρχουν στα ΜΜΕ της χώρας.