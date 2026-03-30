ΦΩΤΟ: Νικητής ο Λεύκιος Μιλτιάδους στο Cyprus Grand Prix Compak-Sporting (όλα τα αποτελέσματα)

Η δεύτερη και τρίτη θέση κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ μεταξύ των δύο Ρώσων Σκοπευτών Βίκτορ Νικολάεφ και Γκεόργκι Τιμπίλοφ.

Ο Λεύκιος Μιλτιάδους κέρδισε το «Cyprus Grand Prix Compak-Sporting Λάρνακα 2026», το οποίο διεξήχθη το Σαββατοκυρίακο 28 και 29 Μαρτίου, στο Ολυμπιακό Σκοπευτήριο Λάρνακας. Ο Κύπριος Σκοπευτής, μετά από εξαιρετική εμφάνιση κατέκτησε την πρώτη θέση στη Γενική Κατάταξη (Overall) και το χρυσό μετάλλιο, με 196/200 (25+24+25+25+24+23+25+25).

Η δεύτερη και τρίτη θέση κρίθηκε σε αγώνα μπαράζ μεταξύ των δύο Ρώσων Σκοπευτών Βίκτορ Νικολάεφ και Γκεόργκι Τιμπίλοφ, οι οποίοι ισοβάθμησαν με 195/200. Νικητής στη διαδικασία μπαράζ, αναδείχθηκε ο Γκεόργκι Τιμπίλοφ, ο οποίος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο με το απόλυτο 25/25 έναντι 24/25 του συμπατριώτη του Βίκτορ Νικολάεφ, ο οποίος εξασφάλισε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.

Τέταρτος κατετάγη ο Χριστόδουλος Αμύρωτος με 194/200, πέμπτος ο Κύπρος Κυπριανού με την ίδια επίδοση 194/200, ενώ την πρώτη εξάδα στη Γενική Κατάταξη συμπλήρωσε ο Ελλαδίτης Γεώργιος Ψυλλάκης με 193/200.

Στην Κατηγορία ΣΗΝΙΟΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Λιθουανός VirgiLijus Grybe με 187/200, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο. Δεύτερος κατετάγη ο Γεωργιανός Kakhi Bekauri με 185/200 εξασφαλίζοντας το αργυρό μετάλλιο και τρίτος ο Αντώνης Αντωνίου με 182/200 κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο.

Στην Κατηγορία ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ, την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο εξασφάλισε ο Κώστας Κωνσταντίνου με 184/200. Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο κατέκτησε ο Βρετανός Tony Manvell με 181/200 και την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο ο Ρώσος Luril Borisov με 165/200.

Στην Κατηγορία ΜΑΣΤΕΡΣ, νικητής αναδείχθηκε ο Πέτρος Κυρίτσης ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 175/200. Δεύτερος κατετάγη ο Ανδρέας Κατζιανής, ο οποίος εξασφάλισε το αργυρό μετάλλιο με 169/200 και τρίτος ο Λιθουανός Vidunas Meksrunas, ο οποίος κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο με 162/200.

Στην Κατηγορία ΓΥΝΑΙΚΩΝ, την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Ρωσίδα Inna Alexandrova με 191/200. Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο εξασφάλισε η Sirpa Laurikainen από την Φινλανδία με 169/200 και την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Λιθουανή Vaida Genien με 160/200.

Τέλος στην Κατηγορία ΕΦΗΒΩΝ, νικητής αναδείχθηκε ο Ελλαδίτης Γιώργος Ακριβούσης, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο με 174/200. Τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο με διαφορά δύο δίσκων 172/200, κατέκτησε ο Yaroslav Novikov και την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο με μόλις ένα δίσκο διαφορά, εξασφάλισε ο Παναγιώτης Αριστοφάνους με 171/200.

Τα έπαθλα στους νικητές, απένειμαν ο Πρόεδρος της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας Κύπρου και Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΚΟΕ Λένος Κυριάκου, ο Γενικός Γραμματέας της ΣΚΟΚ Μιχάλης Διάκος, ο Αντιπρόεδρος της ΣΚΟΚ και Πρόεδρος της Σκοπευτικής Οργάνωσης Λάρνακας η οποία φιλοξένησε το Cyprus Grand Prix Compak-Sporting 2026 Κώστας Κωνσταντίνου, το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΦΙΤΑΣΚ και Μέλος του Δ.Σ της ΣΚΟΚ Λουκάς Χάματσος, το Μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΦΙΤΑΣΚ Virgilijus Grybe και το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σκοπευτικής Ομοσπονδίας της Ελλάδας Ιωάννης Κοιλάκος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ (OVERALL)

1. Λεύκιος Μιλτιάδους            ΚΥΠΡΟΣ          196/200

2. Georgy Tibilov                      ΡΩΣΙΑ             195/200     + 25

3. Victor Nikolaev                     ΡΩΣΙΑ             195/200     + 24

4. Χριστόδουλος Αμύρωτος    ΚΥΠΡΟΣ          194/200

5. Κύπρος Κυπριανού               ΚΥΠΡΟΣ          194/200

6. Γεώργιος Ψυλλάκης              ΕΛΛΑΔΑ          193/200

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΣΗΝΙΟΡΣ

1. Virgilijus Grybe                      ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ     187/200

2. Kakhi Bekauri                         ΓΕΩΡΓΙΑ           185/200

3. Αντώνης Αντωνίου               ΚΥΠΡΟΣ           182/200

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ          

1. Κώστας Κωνσταντίνου          ΚΥΠΡΟΣ           184/200

2. Tony Manvell                           ΒΡΕΤΑΝΙΑ        181/200

3. Luril Borisov                            ΡΩΣΙΑ               165/200

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣΤΕΡΣ

1. Πέτρος Κυρίτσης                         ΚΥΠΡΟΣ         175/200

2. Ανδρέας Κατζιανής                     ΚΥΠΡΟΣ         169/200

3. Vidunas Meksrunas                    ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ     162/200

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

1. Inna Alexandrova                        ΡΩΣΙΑ             191/200

2. Sirpa Laurikainen                        ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ    169/200

3. Vaida Genien                               ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ    160/200

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΦΗΒΩΝ

1. Γιώργος Ακριβούσης                 ΕΛΛΑΔΑ           174/200

2. Yaroslav Novikov                        ΚΥΠΡΟΣ           172/200                  

3. Παναγιώτης Αριστοφάνους     ΚΥΠΡΟΣ            171/200

 













