Στο Grand Slam της Μαγιόρκα αγωνίζεται η Νατάσα Λάππα

Η 24χρονη ιστιοπλόος της κατηγορίας IQFOIL, Νατάσα Λάππα, ξεκινάει την αγωνιστική της σεζόν από τη Μαγιόρκα όπου θα λάβει μέρος στο 55o Trofeo Princesa Sofia, πρώτο Grand Slam για το 2026. Οι πρώτες ιστιοδρομίες θα διεξαχθούν την Τρίτη (31/3).

Η Λάππα ολοκλήρωσε με επιτυχία τη χειμερινή της προετοιμασία, η οποία περιλάμβανε προπονητικά καμπ στη Σαρδηνία και στη Λεμεσό, και επιστρέφει δυναμικά στην αγωνιστική δράση. «Πιστεύω ότι θα είναι ένας αρκετά απαιτητικός αγώνας, καθώς το επίπεδο είναι πολύ υψηλό και όλες οι αθλήτριες είναι καλά προετοιμασμένες. Από την πλευρά μου νιώθω έτοιμη, έχω δουλέψει πολύ όλο τον χειμώνα και στόχος μου είναι να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε κούρσα. Θέλω να ξεκινήσω δυναμικά τη σεζόν και να χτίσω μια καλή βάση για τη συνέχεια», δήλωσε η αθλήτρια.

Στο Grand Slam της Μαγιόρκα στην κατηγορία IQFOIL θα λάβουν μέρος 72 αθλήτριες από 27 χώρες καθιστώντας το μία από τις πιο απαιτητικές διοργανώσεις της χρονιάς.

Ο επόμενος σταθμός της Νατάσας για το 2026 θα είναι τον Απρίλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο στη Γαλλία, γνωστό ως French Olympic Week, όπου για πάνω από 50 χρόνια οι κορυφαίοι ιστιοπλόοι συναντώνται στη Hyères την τελευταία εβδομάδα του Απριλίου. Η διοργάνωση της Γαλλικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο Hyères προσφέρει κάθε χρόνο ιδανικές συνθήκες για υψηλού επιπέδου αγώνες ιστιοπλοΐας.

Την Νατάσα Λάππα στηρίζουν οι: Allwyn Κύπρου, MATA Limassol, τα Προγράμματα Αθλητικών Υποτροφιών «Beyond the Medal» του ENA Foundation, #TowardsLA του Παύλου Κοντίδη, «Olympic Scholarships for Athletes L.A. 2028» και Ολυμπιακής Προετοιμασίας του Ιδρύματος «Α.Γ. Λεβέντη», ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού μέσω του Σχεδιασμού Υψηλής Επίδοσης, η Κυπριακή Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και ο Ναυτικός Όμιλος Λεμεσού.