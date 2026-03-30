Ένας Απρίλης, πολύ «καυτός»

Οι ποδοσφαιριστές του Ερνάν Λοσάδα που δεν πήραν κλήση για τους αγώνες των Εθνικών ομάδων, πήραν τις απαραίτητες ανάσες, μιας και ο Απρίλης είναι «καυτός» για τον Απόλλωνα. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, μέσα σε διάστημα 14 ημερών, οι γαλάζιοι θα δώσουν τέσσερα παιχνίδια με μεγάλο βαθμό δυσκολίας.

Η αρχή γίνεται στις 5/4 με το εντός έδρας ντέρμπι με την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα, ενώ τρεις μέρες αργότερα (8/4) θα φιλοξενήσει τον ΑΠΟΕΛ στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλλου. Στις 14/4, οι δύο ομάδες θα τα ξαναπούν για το πρωτάθλημα στο ΓΣΠ ενώ στις 18/4 θα διεξαχθεί το Άρης-Απόλλων. Ο Απρίλιος κλείνει με άλλα δύο παιχνίδια. Στις 22/4 ορίστηκε ο επαναληπτικός στο ΓΣΠ, ενώ στις 26/4 το σύνολο του Λοσάδα θα υποδεχτεί την Ομόνοια.

Ουσιαστικά, ο επόμενος μήνας κρίνει οριστικά τους στόχους της ομάδας σε πρωτάθλημα και κύπελλο.