Το πρόγραμμα των playoffs: Κοινή ώρα έναρξης στις τρεις τελευταίες αγωνιστικές!

Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των 6 αγωνιστικών των Playoffs της Stoiximan Super League που θα βγάλει τον πρωταθλητή της φετινής σεζόν.

Η αρχή γίνεται στις 5 Απριλίου με τα ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19.00) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ (21.00), ενώ αξιοσημείωτο είναι πως οι τρεις τελευταίες αγωνιστικές έχουν κοινή ώρα έναρξης τις 19.30.

Τη 2η αγωνιστική να σημειωθεί πως το ΑΕΚ-ΠΑΟΚ διεξάγεται στις 18:00 και όχι στις 19:00, ενώ θα υπάρξουν δύο διακοπές. Η πρώτη ανάμεσα σε 1η και 2η αγωνιστική λόγω του Πάσχα και μετά (ανάμεσα σε 2η και 3η) λόγω του τελικού του Κυπέλλου.

1η αγωνιστική (5 Απριλίου)

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (19:00)

Ολυμπιακός-ΑΕΚ (21:00)

2η αγωνιστική (19 Απριλίου)

ΑΕΚ-ΠΑΟΚ (18:00)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός (21:00)

3η αγωνιστική (3 Μαΐου)

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός (19:00)

Παναθηναϊκός-ΑΕΚ (21:00)

4η αγωνιστική (10 Μαΐου)

ΑΕΚ-Παναθηναϊκός (19:30)

Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (19:30)

5η αγωνιστική (13 Μαΐου

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός (19:30)

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ (19:30)

6η αγωνιστική (17 Μαΐου)

ΑΕΚ-Ολυμπιακός (19:30)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (19:30)

Η… ξεγνοιασιά φέρνει ευελιξία κινήσεων

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Καιρός να... ξαναμιλήσει

ΑΕΛ

|

Category image

Γιοβάνοβιτς: «Πραγματικός στόχος το Nations League - Δεν θα αλλάξω τον τρόπο σκέψης ως προπονητής»Τι

Ελλάδα

|

Category image

Άρχισαν οι προετοιμασίες για το 9ο ANT1 Soccer Tournamen

ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ

|

Category image

Προειδοποίηση στον Σαλάχ: «Αν πας στο MLS θα σε ξεχάσουν όλοι»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Euroleague και NBA Europe ξανά σε διαπραγματεύσεις για ενιαία διοργάνωση

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Τα… Caps Lock του Χάρη Φωτίου

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Επανήλθαν οι Καζάκοι για Νατέλ!

ΑΕΛ

|

Category image

LIVE: Κύπρος - Μολδαβία 3-1

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Οι προβλέψεις για τα έξι τελευταία εισιτήρια του Μουντιάλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην τελική ευθεία με... έξτρα όπλα

ΑΕΚ

|

Category image

Η ενδεκάδα της Κύπρου ενόψει του νέου φιλικού

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

|

Category image

Μία ώρα με 24.000!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ολυμπιακός: «Ζητήματα που άπτονται πιθανών παρεμβάσεων, αλλοίωσης συνθηκών ισονομίας ή σκιών»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Η Ρόμα ονειρεύεται την επιστροφή του Μο Σαλάχ στην «Αιώνια Πόλη»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη