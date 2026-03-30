Σεμέδο, Μαέ και Τάνκοβιτς ή… αλλιώς PlayStation!

Όταν μια ομάδα έχει πετύχει 65 γκολ και δύο ποδοσφαιριστές της έχουν σημειώσει μαζί σχεδόν τα μισά (32 τέρματα, από 16 έκαστος), τότε αντιλαμβανόμαστε το μέγεθος της συνεισφοράς τους στην πορεία της.

Ο λόγος για την Ομόνοια και τους ποδοσφαιριστές της Γουίλι Σεμέδο και Ράιαν Μαέ, οι οποίοι βρίσκονται στην κορυφή του πίνακα των σκόρερ.

Ωστόσο, αμφότεροι δεν περιορίζονται μόνο στο σκοράρισμα, καθώς έχουν καταγράψει μαζί και 12 ασίστ (επτά ο Σεμέδο και πέντε ο Μαέ).

Βέβαια, πρώτος σε ασίστ, όχι μόνο της Ομόνοιας αλλά και ολόκληρου του πρωταθλήματος, είναι ο Μουαμέρ Τάνκοβιτς, ο οποίος έχει «σερβίρει» μέχρι στιγμής 12 γκολ στους συμπαίκτες του (σκόραρε και πέντε φορές).

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους για το πόσο καθοριστική είναι η συμβολή των τριών προαναφερθέντων στην επιθετική λειτουργία της ομάδας, καθώς και στην αποτελεσματικότητά της.