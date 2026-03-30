ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ: Απεβίωσε ο Βασίλης Γκούμας

Ημέρα πένθους στο ελληνικό μπάσκετ, αφού έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Βασίλης Γκούμας.

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, με τον Βασίλη Γκούμα ν' αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 79 ετών.

Αγωνίστηκε ως πάουερ φόργουορντ από το 1961 έως το 1988 και υπήρξε ένας από τους καλύτερους παίκτες της εποχής του, πραγματοποιώντας τις καλύτερές του εμφανίσεις με την AEK και τον Πανελλήνιο, έχοντας κατακτήσει το Κύπελλο Ελλάδας το 1981 με τον «δικέφαλο», σημειώνοντας στον τελικό 30 πόντους για το 84-78 επί του Ηρακλή.

Γεννήθηκε στον Βόλο το 1946, ενώ φόρεσε επί σειρά ετών και τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Μάλιστα, αγωνίστηκε και σε ομάδες της Νοτίου Αφρικής (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

Ήταν ο πρώτος στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ που ξεπέρασε τους 10.000 πόντους στο πρωτάθλημα. Συνολικά σημείωσε 11.030 πόντους με τον Πανελλήνιο, την ΑΕΚ και τον Ηλυσιακό.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

 

Κατηγορίες

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

