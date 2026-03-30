Να δείξει σημάδια προόδου

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Νέο εντός έδρας φιλικό τεστ για την Εθνική Κύπρου απέναντι στη Μολδαβία.

Τα φιλικά είναι για να εξαχθούν συμπεράσματα και το αποτέλεσμα είναι το τελευταίο που απασχολεί. Έτσι βλέπει και ο προπονητής της Εθνικής Κύπρου, Απόστολος Μάντζιος, το νέο φιλικό τεστ απόψε (19:00) με αντίπαλο τη Μολδαβία στο ΓΣΠ. Στην πρώτη αγωνιστική υποχρέωση μέσα στο 2026, την περασμένη Πέμπτη, με αντίπαλο τη Λευκορωσία, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα παρουσιάστηκε διπρόσωπο, γνωρίζοντας την ήττα με 1-0.

Στο πρώτο μέρος, όπου παρατάχθηκε μία πειραματική ενδεκάδα, δεν ήταν καλή η εικόνα και υπήρχε φανερή έλλειψη χημείας. Η εικόνα βελτιώθηκε στην επανάληψη και αυτό το πρόσωπο θέλει να δει ο Μάντζιος και ακόμη καλύτερο. Παρ' όλο που και στο σημερινό φιλικό αναμένεται να κάνει ξανά κάποιους πειραματισμούς. Θέλει όμως, όποιοι και να παίζουν, η φιλοσοφία του να αποτυπώνεται στον αγωνιστικό χώρο.

Η πίστη στις δυνατότητες της Εθνικής μας παραμένει και ο στόχος στον αγώνα με τη Μολδαβία είναι η επιστροφή στα θετικά αποτελέσματα. Το θετικό είναι πως πέραν των γνωστών προβλημάτων που άφησαν αρκετούς διεθνείς εκτός (Λαΐφης, Φαμπιάνο, Τζιωνής) δεν προέκυψαν άλλα μετά τον αγώνα με τη Λευκορωσία.

Μάντζιος για Έντουαρντς

Τοποθετήθηκε για την παρουσία του Μάρκους Έντουαρντς στο παιχνίδι με τη Λευκορωσία ο Απόστολος Μάντζιος. Ο ακραίος επιθετικός της Μπέρνλι, ο οποίος είδε το ματς από την κερκίδα, προσεγγίστηκε να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο καθώς έχει και κυπριακές ρίζες. «Ναι, μιλήσαμε μαζί. Κάναμε μία προεργασία εδώ και αρκετό καιρό. Του αναλύσαμε τα δεδομένα, του παρουσιάσαμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Είναι υπό σκέψη, δεν μας φάνηκε αρνητικός αλλά δεν μας έχει δώσει απάντηση». Ο Αγγλοκύπριος άσος είχε προσεγγγιστεί και στο παρελθόν αλλά προτεραιότητά του, όπως ήταν φυσικό, ήταν να αγωνιστεί στην Εθνική Αγγλίας.

Κατηγορίες

ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣΟμαδες

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη