Αποδεκατίστηκε ο Παναθηναϊκός: Χωρίς 6 παίκτες στο ντέρμπι!
Με… κακές προϋποθέσεις ξεκινά το ντέρμπι απόψε για τον Παναθηναϊκό καθώς θα απουσιάσουν οι Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Γκριγκόνις και Σαμοντούροφ. Με 10αδα και Κουζέλογλου κατεβαίνει το τριφύλλι.
Σπάνιος… περονόσπορος έπεσε στον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν το ντέρμπι που ναι μεν δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον αλλά το γόητρο πάντα παραμένει υψηλό.
Ο Χέις Ντέιβις νιώθει ενοχλήσεις στη γάμπα και προφυλάσσεται ενόψει Χάποελ.
Ο Χουάντσο πέρασε δύσκολο Σαββατοκύριακο με πυρετό και γαστρεντερίτιδα.
Ο Γκραντ έχει κάταγμα και πονάει.
Ο Ρογκαβόπουλος έχει υποστεί θλάση.
Ο Γκριγκόνις δεν έχει δηλωθεί στη λίστα των 8 ξένων.
Ο Σαμοντούροφ είναι τραυματίας και θα αργήσει να επανέλθει.
Αποτέλεσμα όλων αυτών να παρουσιάσει 10αδα στο σημερινό ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.
Ανάμεσά τους και ο Κουζέλογλου που πιθανότατα θα έχει και χρόνο συμμετοχής στο 4 δεδομένου ότι πλην του Μήτογλου δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος πάουερ φόργουορντ, απέναντι σε Βεζένκοφ και Πίτερς.
Τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζονται στις θέσεις 4-3 διότι εκεί είναι διαθέσιμοι μόνο οι Όσμαν, Μήτογλου και Καλαϊτζάκης.
