Αποδεκατίστηκε ο Παναθηναϊκός: Χωρίς 6 παίκτες στο ντέρμπι!

Σπάνιος… περονόσπορος έπεσε στον Παναθηναϊκό λίγες ώρες πριν το ντέρμπι που ναι μεν δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον αλλά το γόητρο πάντα παραμένει υψηλό.

Ο Χέις Ντέιβις νιώθει ενοχλήσεις στη γάμπα και προφυλάσσεται ενόψει Χάποελ.

Ο Χουάντσο πέρασε δύσκολο Σαββατοκύριακο με πυρετό και γαστρεντερίτιδα.

Ο Γκραντ έχει κάταγμα και πονάει.

Ο Ρογκαβόπουλος έχει υποστεί θλάση.

Ο Γκριγκόνις δεν έχει δηλωθεί στη λίστα των 8 ξένων.

Ο Σαμοντούροφ είναι τραυματίας και θα αργήσει να επανέλθει.

Αποτέλεσμα όλων αυτών να παρουσιάσει 10αδα στο σημερινό ντέρμπι ο Παναθηναϊκός.

Ανάμεσά τους και ο Κουζέλογλου που πιθανότατα θα έχει και χρόνο συμμετοχής στο 4 δεδομένου ότι πλην του Μήτογλου δεν υπάρχει άλλος διαθέσιμος πάουερ φόργουορντ, απέναντι σε Βεζένκοφ και Πίτερς.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα εμφανίζονται στις θέσεις 4-3 διότι εκεί είναι διαθέσιμοι μόνο οι Όσμαν, Μήτογλου και Καλαϊτζάκης.

sdna.gr