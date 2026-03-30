Εκτός από την 1η ημέρα του 55ου Trofeo Princesa Sofia ο Κοντίδης

Ο Παύλος Κοντίδης δεν θα αγωνιστεί στην πρώτη ημέρα του 55ου Trofeo Princesa Sofia λόγω τροφικής δηλητηρίασης.

Χάνοντας τις πρώτες τρεις ιστιοδρομίες, εξυπακούεται ότι το πρώτο Grand Slam της χρονιάς αποκτά προπονητικό χαρακτήρα για τον Ολυμπιονίκη μας.

Η κατάστασή του θα επαναξιολογηθεί την Τρίτη (31/3), όπου θα διαφανεί αν και πότε θα μπει στον αγώνα.