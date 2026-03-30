Πρόκριση της Τουρκίας στο Μουντιάλ θα σημάνει και… αυτόματη ανανέωση του Μοντέλα!

Την πρόθεση να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βιντσέντσο Μοντέλα, αλλά με μία προϋπόθεση, έχει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, εφόσον η εθνική ομάδα της Τουρκίας καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω της διαδικασίας των μπαράζ, τότε ο Ιταλός τεχνικός θα υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας ως το 2030.

Ο Μοντέλα έχει βελτιώσει θεαματικά την Τουρκία, ενώ έχει μπροστά του τον εκτός έδρας τελικό με αντίπαλο το Κόσοβο (31/03, 21:45). Εφόσον η Τουρκία βγει νικήτρια, τότε θα επιστρέψει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 24 χρόνια. Τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2002 στο Μουντιάλ της Νότιας Κορέας!

Στον ημιτελικό, η ομάδα του 52χρονου προπονητή κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αλβανίας, επικρατώντας με σκορ 1-0.

