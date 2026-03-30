ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρόκριση της Τουρκίας στο Μουντιάλ θα σημάνει και… αυτόματη ανανέωση του Μοντέλα!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Πρόκριση της Τουρκίας στο Μουντιάλ θα σημάνει και… αυτόματη ανανέωση του Μοντέλα!

Η ομοσπονδία της Τουρκίας θα προχωρήσει σε ανανέωση του συμβολαίου του Βιντσέντσο Μοντέλα ως το 2030, εφόσον η εθνική ομάδα προκριθεί μέσω των μπαράζ στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

Την πρόθεση να ανανεώσει το συμβόλαιο του Βιντσέντσο Μοντέλα, αλλά με μία προϋπόθεση, έχει η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Τουρκίας όπως αναφέρουν τα Μέσα της χώρας.

Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα, εφόσον η εθνική ομάδα της Τουρκίας καταφέρει να εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μέσω της διαδικασίας των μπαράζ, τότε ο Ιταλός τεχνικός θα υπογράψει νέο συμβόλαιο διάρκειας ως το 2030.

Ο Μοντέλα έχει βελτιώσει θεαματικά την Τουρκία, ενώ έχει μπροστά του τον εκτός έδρας τελικό με αντίπαλο το Κόσοβο (31/03, 21:45). Εφόσον η Τουρκία βγει νικήτρια, τότε θα επιστρέψει σε Παγκόσμιο Κύπελλο μετά από 24 χρόνια. Τελευταία της εμφάνιση ήταν το 2002 στο Μουντιάλ της Νότιας Κορέας!

Στον ημιτελικό, η ομάδα του 52χρονου προπονητή κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Αλβανίας, επικρατώντας με σκορ 1-0.

Πηγή: sport-fm.gr

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

