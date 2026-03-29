Η απάντηση Κάστανου για το μέλλον του μετά το τέλος της σεζόν

Στη συνέντευξη Τύπου της Εθνικής για τον φιλικό αγώνα με τη Μολδαβία, το παρών του έδωσε εκ μέρους των ποδοσφαιριστών, ο Γρηγόρης Κάστανος.

Αφού μίλησε για την Εθνική, αναφέρθηκε και στο μέλλον του. «Ερχόμουν από μία περίοδο που δεν είχαν πολλά παιχνίδια στα πόδια μου. Χρειαζόμουν μία ομάδα που θα με έκανε να νιώθω σημαντικός. Είμαι χαρούμενος για την επιλογή μου. Επέστρεψα στο νησί μου μετά από πολλά χρόνια. Σίγουρα οι σκέψεις είναι να πάω σε πιο ψηλό επίπεδο γιατί μπορώ και έχω τη δυνατότητα να παίξβ. Αλλά θέλω να βλέπω το παρόν. Ο Άρης με στήριξε και κανείς δεν ξέρει στο μέλλον τι θα γίνει».

Όσο για την Εθνική είπε: «Επειδή είναι και φιλικά παιχνίδια, ο προπονητής θέλησε να δοκιμάσει κάποια πράγματα. Χρειάζεται χρόνος. Αλλάξαμε τρόπο παιχνιδιού. Παίζουμε επιθετικά, δεν θυμάμαι από πότε κάνουμε κράτημα μπάλας. Με τη βοήθεια των προπονητών μας. Η κάθε λεπτομέρεια παίζει ρόλο. Πρέπει να φτιάξουμε τις λεπτομέρειες. Κάθε ατομικό λάθος, το πληρώνουμε. Η ομάδα είναι σε καλή κατάσταση, θέλει επιμονή και πίστη».