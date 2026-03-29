Επιβεβαιώθηκαν τα σενάρια για Καζεμίρο

Δεδομένη είναι η αποχώρηση του Καζεμίρο από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Βραζιλιάνο χαφ να φεύγει από το «Ολντ Τράφορντ» στο φινάλε της σεζόν και να αναζητά ήδη τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Φημολογείται, λοιπόν, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Fabrizio Romano πως η Ίντερ Μαϊάμι του Λιονέλ Μέσι έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με εκπροσώπους του, προκειμένου να τον κάνει δικό της.

Την ίδια ώρα, ο έγκριτος δημοσιογράφος υποστηρίζει πως ο Καζεμίρο είναι θετικός στο εν λόγω ενδεχόμενο, θεωρώντας πως η προοπτική του MLS θα λειτουργήσει ευεργετικά στα τελευταία χρόνια της καριέρας του.

Όλα, προφανώς, είναι ανοιχτά, ο Καζεμίρο έχει χρόνο να σκεφτεί, αλλά η Ίντερ Μαϊάμι κάνει ήδη την προεργασία της, ώστε να τον εντάξει στο ρόστερ της το καλοκαίρι!

england365.gr