Mάντζιος: «Κάθε αλλαγή θέλει τον χρόνο της»

O Aπόστολος Μάντζιος αναφέρθηκε στην παρουσία της Εθνικής στα δύο ημίχρονα με αντίπαλο τη Λευκορωσία, τονίζοντας πως κάθε αλλαγή θέλει τον χρόνο της όσον αφορά τη φιλοσοφία.

«Η εικόνα του πρώτου ημιχρόνου δεν μας ικανοποίησε καθόλου. Ήμασταν αργιοί στις κινήσεις μας, στις σκέψεις μας. Πάνω σε αυτό το αναλύσαμε με τα παιδιά, τι πήγε λάθος και στο αυριανό παιχνίδι εύχομαι να μην έχουμε την εικόνα του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη κάναμε μία πάρα πολύ καλή εμφάνιση, είχαμε τα στοιχεία που θέλουμε αλλά δεν είχαμε την αποτελεσματικότητα».

Για να συμπληρώσει; «Κάθε αλλαγή θέλει και τον χρόνο της. Έχουμε δώσει μία ταυτότητα. Ακόμη δεν την έχουμε ολοκληρώσει. Προσπαθούμε να παίξουμε ορθολογικό ποδόσφαιρο. Μερικές φορές, Τα παιδιά ανταποκρίνονται πάρα πολύ σε αυτό που ζητάμε και σε βάθος χρόνου τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα».