Ματιές της Γιουβέντους προς τον Ρούντιγκερ

Η Γιουβέντους θέλει να κάνει δικό της τον Αντόνιο Ρούντιγκερ της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Γερμανός κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τη «Βασίλισσα», καθώς το συμβόλαιο του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι και οι Μαδριλένοι δεν δείχνουν διατεθειμένοι να τον διατηρήσουν στο ρόστερ τους.

Αυτήν ακριβώς την κατάσταση θέλει να εκμεταλλευτεί και η «γηραιά κυρία» και προσπαθεί να τον φέρει ως ελεύθερο στο Τορίνο για να ενισχύσει την αμυντική της γραμμή.

Άλλωστε ο Ρούντιγκερ έχει περάσει και από την Serie A με τη φανέλα της Ρόμα, επομένως η προσαρμογή του στο ιταλικό ποδόσφαιρο θα είναι πιθανότατα γρήγορη και εύκολη.