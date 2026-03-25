Βινίσιους: «Η Βραζιλία δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ»

Το Μουντιάλ πλησιάζει, ωστόσο ο αστέρας της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Βινίσιους Τζούνιορ, θέλει να ρίξει κάπως τους τόνους.

Ο Βινίσιους σε δηλώσεις του τόνισε ότι η Βραζιλία φέτος δεν αποτελεί φαβορί για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου, θέλοντας με τον τρόπο του να απαλλάξει την ομάδα από αυτό το βαρύ φορτίο.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βινίσιους: «Δεν είμαστε το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Θέλουμε να φέρουμε τη Βραζιλία και πάλι εκεί όπου αξίζει, ωστόσο μην μου μιλάτε για φαβορί».