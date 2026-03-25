Βινίσιους: «Η Βραζιλία δεν είναι φαβορί για το Μουντιάλ»
Το Μουντιάλ πλησιάζει, ωστόσο ο αστέρας της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας, Βινίσιους Τζούνιορ, θέλει να ρίξει κάπως τους τόνους.
Ο Βινίσιους σε δηλώσεις του τόνισε ότι η Βραζιλία φέτος δεν αποτελεί φαβορί για την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου, θέλοντας με τον τρόπο του να απαλλάξει την ομάδα από αυτό το βαρύ φορτίο.
Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Βινίσιους: «Δεν είμαστε το φαβορί για την κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Θέλουμε να φέρουμε τη Βραζιλία και πάλι εκεί όπου αξίζει, ωστόσο μην μου μιλάτε για φαβορί».
🚨🇧🇷 Vini Jr: “We are NOT the favorites to win the World Cup”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 25, 2026
“We want to bring Brazil where it deserves. Do not talk about favorites”. pic.twitter.com/U1T8Mt3D4H