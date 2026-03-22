Η Τότεναμ παίζει... όλη τη σεζόν σε επτά ματς, έχοντας τέσσερις αποστολές με ομάδες της δεκάδας!

Η Τότεναμ δεν λέει να πάρει «ανάσα» στην Premier League και πλέον τα πράγματα είναι πιο επικίνδυνα από ποτέ!

Μετά την ήττα της από τη Νότιγχαμ Φόρεστ (22/03, 0-3) είναι μόνη της στην 17η θέση του βαθμολογικού πίνακα, στο +1 από τη ζώνη του υποβιβασμού και έχει μπροστά της επτά «τελικούς» αν θέλει να παραμείνει στα «μεγάλα σαλόνια»!

Από το κακό στο χειρότερο πηγαίνει η σεζόν για την Τότεναμ! Μετά την ήττα στην 31η αγωνιστική στην Premier League απέναντι στη Νότιγχαμ Φόρεστ (22/03, 0-3) ο υποβιβασμός είναι πιο κοντά από ποτέ!

Κι όμως, τα «σπιρούνια» έχοντας να κερδίσουν από τις 28 Δεκεμβρίου του 2025 στο αγγλικό πρωτάθλημα, έχουν μείνει στους 30 βαθμούς, μόλις έναν παραπάνω από ότι η Γουέστ Χαμ!

Αυτό σημαίνει πως είναι μονάχα... μία ισοπαλία από το να «μπει» και εκείνη στην επικίνδυνη ζώνη του υποβιβασμού! Ακόμα και αν το ρόστερ της είναι ένα από τα πιο «ακριβά» στην Premier League.

Με μόλις επτά αγωνιστικές να απομένουν όλοι καταλαβαίνουν πως τα περιθώρια έχουν στενεύσει και κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για το τι ακριβώς θα συμβεί!

Η ομάδα του Ίγκορ Τούντορ γνωρίζει πως κάθε ήττα της μπορεί να είναι και «καταδικαστική», έχοντας μέσα σε επτά ματς, τέσσερις «αποστολές» με ομάδες που είναι στην πρώτη δεκάδα της βαθμολογίας.

Για την ακρίβεια, οι μοναδικές ομάδες που είναι στο δεύτερο μισό του βαθμολογικού πίνακα είναι η Γουλβς, η Λιντς, αλλά και η Σάντερλαντ που είναι στην 11η θέση!

Από εκεί και πέρα, η Τότεναμ θα αντιμετωπίσει την Μπράιτον, την Άστον Βίλα, αλλά και τις τελευταίες δύο αγωνιστικές την Τσέλσι και την Έβερτον αντίστοιχα!

Επομένως, καταλαβαίνει κανείς πως περιθώρια για λάθη δεν υπάρχουν!

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβαστε ακομη