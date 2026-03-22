Διπλό του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη

Νικηφόρα έκλεισε τις υποχρεώσεις του στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος ο Παναθηναϊκός, μετά το σχετικά άνετο πέρασμά του από την Τρίπολη και το 2-1 με το οποίο επικράτησε του τοπικού Αστέρα δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την προσπάθειά του για παραμονή στην κατηγορία.

Πρωταγωνιστής στο ματς ήταν και πάλι ο Ανδρέας Τετέι, με ένα κερδισμένο πέναλτι από δική του ενέργεια κι ένα δεύτερο εκτελεσμένο πέναλτι, διευρύνοντας το αήττητο σερί του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα και μειώνοντας στο -8 από τον ΠΑΟΚ και στο -9 από τον Ολυμπιακό.

Ο Ράφα Μπενίτεθ παρέταξε τον Παναθηναϊκό με έξι αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον ευρωπαϊκό αγώνα απέναντι στην Μπέτις, διατηρώντας τους Λαφόν, Ινγκασον, Ερνάντεθ, Κυριακόπουλο και Τετέι στο αρχικό σχήμα της ομάδας του.

Ο Γιώργος Αντωνόπουλος προσπάθησε να διαχειριστεί τακτικά το ματς, έχοντας επιλέξει για τον Αστέρα Τρίπολης παρόμοιο σχηματισμό με αυτόν του Παναθηναϊκού (3-4-3), πλην όμως οι πράσινοι είχαν από το ξεκίνημα τον έλεγχο του αγώνα.

Οι γηπεδούχοι πάντως απείλησαν πρώτοι στο ματς, με τον Εμμανουηλίδη να ξεφεύγει από τον Τουμπά αλλά να σουτάρει πάνω στον Λαφόν (14’). Το τριφύλλι ωστόσο βρέθηκε πολύ κοντά στο να προηγηθεί τρία λεπτά αργότερα, όταν ο Σιώπης βγήκε σε κατάσταση επιθετικού τρανζίσιον και έφτασε μέχρι την αντίπαλη περιοχή.

Κατόπιν έδωσε στον Ζαρουρί που έκανε σέντρα-σουτ, ο Τετέι έβαλε το πόδι του, αλλά ο Χατζηεμμανουήλ έσωσε την εστία του αρχικά με το πόδι και εν συνεχεία με το χέρι πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή του τέρματος (17’).

Στο 29’, εντούτοις, μετά από βαθιά μπαλιά του Τουμπά προς τον Τετέι στα αριστερά, ο Ελληνας στράικερ του Παναθηναϊκού συνέκλινε προς τα μέσα και ανατράπηκε καθαρά από τον Λάσκαρη. Ο Παπαπέτρου επέδειξε την παράβαση και ο Ζαρουρί που ανέλαβε την εσχάτη των ποινών έστειλε τη μπάλα στο κέντρο της εστίας, ανοίγοντας το σκορ στο 31’ (0-1).

Ο Κυριακόπουλος στο 35’ έβγαλε ωραία πάσα στον Ζαρουρί που σούταρε διαγώνια αλλά η μπάλα βρήκε στον Σιλά και κατέληξε κόρνερ, ενώ οι γηπεδούχοι απείλησαν από στατική φάση, εκτέλεση φάουλ συγκεκριμένα και κεφαλιά του Οκό που έδιωξε ο Λαφόν (38’).

Η κυριαρχία των πράσινων ήταν ξεκάθαρη και στο φινάλε του ημιχρόνου πιστοποιήθηκε με ένα δεύτερο γκολ, ξανά από την άσπρη βούλα. Ο Κυριακόπουλος έκανε προσπάθεια για γύρισμα και η μπάλα σταμάτησε στο χέρι του Δεληγιαννίδη. Ο Παπαπέτρου δεν υπέδειξε την παράβαση, αλλά ο VAR τον κάλεσε και μετά από τον επανέλεγχο της φάσης έδωσε το πέναλτι.

Την εκτέλεση αυτή τη φορά ανέλαβε ο Τετέι «ψαρώνοντας» τον Χατζηεμμανουήλ και διαμορφώνοντας το 0-2 στο 45+4’.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός σκόραρε για τρίτη φορά στο 55’ μετά από κεφαλιά πάσα του Ερνάντεθ στον Τετέι που αρχικά τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι και κατόπιν την έστειλε στα δίχτυα με ισάριθμες κεφαλιές, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφ σάιντ του σκόρερ.

Ο Αστέρας είχε μία καλή στιγμή, πάλι από στατική φάση, απευθείας εκτέλεση φάουλ του Γκονζάλεθ, που πέρασε άουτ στο 65’.

Στο 82’ από το πουθενά οι Αρκάδες ξαναμπήκαν στο ματς, μετά από σέντρα του Γκονζάλες προς τον Μακέντα που βρήκε στην πλάτη του Ινγκασον και κατέληξε στα δίχτυα, καθώς ο Λαφόν είχε βγει για να μπλοκάρει τη μπάλα και η εστία ήταν κενή (1-2).

Οι πράσινοι έπαιξαν με παίκτη λιγότερο λόγω τραυματισμού του Ερνάντεθ στις καθυστερήσεις, αλλά δεν ανησύχησαν μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος / 3-4-3): Χατζηεμμανουήλ, Λάσκαρης, Αλάγκμπε, Σίπτσιτς, Δεληγιαννίδης, Αλμύρας (83’ Γραμμένος), Μουνίοθ (61’ Γκονζάλεθ), Σιλά, Εμμανουηλίδης (70’ Μίτροβιτς), Οκό (61’ Μακέντα), Κετού.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα Μπενίτεθ / 3-4-3): Λαφόν, Ινγκασον (84’ Τζούρισιτς), Ερνάντεθ, Τουμπά, Κώτσιρας (65’ Παντελίδης), Τσιριβέγια, Σιώπης (84’ Τσέριν), Κυριακόπουλος, Ζαρουρί, Τετέι (71’ Πάντοβιτς), Αντίνο (71’ Γιάγκουσιτς).

