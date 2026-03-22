Γκαρσία: «Αφού φέρνουμε ξένους διαιτητές, να φέρνουμε και ξένους επόπτες»

Γκαρσία: «Αφού φέρνουμε ξένους διαιτητές, να φέρνουμε και ξένους επόπτες»

Διαβάστε όσα είπε ο Πάμπλο Γκαρσία μετά το τέλος του αγώνα του ΑΠΟΕΛ με την ΑΕΚ και την ήττα στην «Αρένα» με 1-0...

«Ένα κλασικό ντέρμπι που πολεμήσαμε. Δεν κάναμε ένα καλό πρώτο μέρος όπως ούτε ο αντίπαλος. Ούτε οι επόπτες έκαναν καλό πρώτο μέρος. Τέσσερις φάσεις που δεν ήταν οφσάιντ που έπρεπε να συνεχιστεί το ματς. Μπορεί να μην καταλαβαίνω εγώ τους κανονισμούς… Βλέπω το ποδόσφαιρο. Όταν είναι οριακή η φάση, το αφήνεις να συνεχιστεί. Πρέπει να το δούμε. 4-5 φορές μας έκοψαν την φάση. Πρέπει να βάζουμε και επόπτες ξένους αν βάζουμε ξένους διαιτητές. Κάναμε ένα καλό β΄μέρος. Μας έλειψε το γκολ. Πρέπει να ξέρεις πως να παίζεις αυτά τα παιχνίδια. Ευχαριστώ τον κόσμο και συνεχίζουμε την δουλειά»

 

 

ΚΥΠΡΟΣΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΕΛ

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Οριστικό τέλος με Κωστή στον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γιούχα στο «Γ.Καραϊσκάκης»!

Ελλάδα

«Τώρα θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να αποσυνδεθούμε»

ΑΕΚ

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γκαρσία: «Αφού φέρνουμε ξένους διαιτητές, να φέρνουμε και ξένους επόπτες»

«Ξέρανε» τον ΠΑΟΚ με ανατροπή ο Βόλος!

Ελλάδα

Βαθμολογία Σούπερ Λίγκας: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο 5-8 ΟΦΗ, Βόλος και Άρης

Ελλάδα

Διπλό του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη

Ελλάδα

Με τριάρα απ΄το 26΄, ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ!

Ελλάδα

Μπλόκο της Λάρισας στον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο!

Ελλάδα

Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ, προσπέρασε τον Απόλλωνα και πλησίασε την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Τότεναμ παίζει... όλη τη σεζόν σε επτά ματς, έχοντας τέσσερις αποστολές με ομάδες της δεκάδας!

ΔΙΕΘΝΗ

Τόσα εισιτήρια διατέθηκαν στο ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Έξαλλοι οι φίλοι της Άρσεναλ με τον Σερκί, νευρίασε και ο Πεπ με όσα έκανε στο «Wembley»!

ΔΙΕΘΝΗ

BINTEO: Στα μπλε του Μάντσεστερ το Λιγκ Καπ!

ΔΙΕΘΝΗ

