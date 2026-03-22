Γκαρσία: «Αφού φέρνουμε ξένους διαιτητές, να φέρνουμε και ξένους επόπτες»

«Ένα κλασικό ντέρμπι που πολεμήσαμε. Δεν κάναμε ένα καλό πρώτο μέρος όπως ούτε ο αντίπαλος. Ούτε οι επόπτες έκαναν καλό πρώτο μέρος. Τέσσερις φάσεις που δεν ήταν οφσάιντ που έπρεπε να συνεχιστεί το ματς. Μπορεί να μην καταλαβαίνω εγώ τους κανονισμούς… Βλέπω το ποδόσφαιρο. Όταν είναι οριακή η φάση, το αφήνεις να συνεχιστεί. Πρέπει να το δούμε. 4-5 φορές μας έκοψαν την φάση. Πρέπει να βάζουμε και επόπτες ξένους αν βάζουμε ξένους διαιτητές. Κάναμε ένα καλό β΄μέρος. Μας έλειψε το γκολ. Πρέπει να ξέρεις πως να παίζεις αυτά τα παιχνίδια. Ευχαριστώ τον κόσμο και συνεχίζουμε την δουλειά»