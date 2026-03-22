ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξεγυρισμένη τριάρα της Νότιγχαμ στο Λονδίνο, έστειλε την καταθλιπτική Τότεναμ στο χείλος του γκρεμού!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ξεγυρισμένη τριάρα της Νότιγχαμ στο Λονδίνο, έστειλε την καταθλιπτική Τότεναμ στο χείλος του γκρεμού!

Στο ντέρμπι… παραμονής η Νότιγχαμ Φόρεστ έκλεισε το σπίτι της Τότεναμ (0-3) σπέρνοντας άγχος σε όλους τους φίλους της ομάδας που βλέπουν την ομάδα τους μία ανάσα από τις θέσεις υποβιβασμού.

Ο κλοιός στενεύει και η Τότεναμ δεν λέει να σηκώσει κεφάλι. Για την 31η αγωνιστική της Premier League τα «σπιρούνια» φιλοξένησαν στο Λονδίνο τη Νότιγχαμ Φόρεστ σε μία αναμέτρηση «ο θάνατος σου η ζωή μου», με την ομάδα του Ιγκόρ Τούντορ να απογοητεύει για ακόμη μία φορά γνωρίζοντας εντός έδρας ήττα με 3-0.

Πλέον η κατάσταση ζορίζει επικίνδυνα για την Τότεναμ που έμεινε στους 30 βαθμούς, μόλις έναν πάνω από την επικίνδυνη ζώνη, ενώ η Νότιγχαμ ανέβηκε στους 32 και πήρε μία σημαντική ανάσα για τη δύσκολη συνέχεια που ακολουθεί.

Για καλή τύχη της Τότεναμ η Άστον Βίλα έκανε τη… δουλειά απέναντι στη Γουέστ Χαμ επικρατώντας 2-0 και τα «σφυριά» παρέμειναν στους 29 και την 18η θέση.

Τότεναμ και Νότιγχαμ έδωσαν από το ξεκίνημα της αναμέτρησης σκληρή μάχη με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν το προβάδισμα στην εκπνοή του ημιχρόνου. Συγκεκριμένα στο 45’ ο Γουίλιαμς εκτέλεσε ένα κόρνερ από τα αριστερά με τον Ιγκόρ Χεσούς να πηδάει ψηλότερα απ’ όλους μέσα στην αντίπαλη περιοχή και με άψογη κεφαλιά έκανε το 1-0.

Η Νότιγχαμ συνέχισε να πιέζει και δικαιώθηκε. Στο 62ο λεπτό ήρθε και το 2-0 προκαλώντας παγωμάρα στο Λονδίνο. Ο Χάντσον-Οντόι μπήκε με αξιώσεις μέσα στην περιοχή των «σπιρουνιών» και γύρισε την μπάλα στον ολομόναχο και αμαρκάριστο Γκιμπς-Γουάιτ, με τον 26χρονο να πλασάρει τη Βικάριο για το 2-0.

Η χαριστική βολή ήρθε από τον Αβονίγι στο 87’ με τον Νιγηριανό να δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του πετυχαίνοντας το 3-0, σκορ που δεν άλλαξε μέχρι και το τελευταίος σφύριγμα του διαιτητή.

Την ίδια ώρα πάρτι έστησε η Άστον Βίλα απέναντι στη Γουέστ Χαμ, με τον ΜακΓκίν να κάνει το 1-0 στο 15ο λεπτό, τιμωρώντας την άμυνα των «σφυριών». Σε μεγάλο βαθμό το τρίποντο κλείδωσε ο Γουότκινς στο 68ο λεπτό διπλασιάζοντας τα τέρματα της ομάδας του διαμορφώνοντας το 2-0.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

