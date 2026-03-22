Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ, προσπέρασε τον Απόλλωνα και πλησίασε την Ομόνοια

Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ, προσπέρασε τον Απόλλωνα και πλησίασε την Ομόνοια

Με χρυσό γκολ του Ροντέν νωρίς στον αγώνα η ΑΕΚ άντεξε και πήρε πολύτιμο τρίποντο απέναντι στον ΑΠΟΕΛ, πλησιάζοντας στην κορυφή

Απόλυτα κυνική ΑΕΚ, πραγματοποίησε «επαγγελματική» εμφάνιση στην «Αρένα» και πήρε σπουδαίο τρίποντο σε βάρος του ΑΠΟΕΛ, κάνοντας ποδαρικό με το δεξί στα πλέι οφ (1-0). Η ομάδα της Λάρνακας δεν νίκησε μόνο τον ΑΠΟΕΛ, «νίκησε» και την κούραση από την υπερπροσπάθεια της περασμένης Πέμπτης, αλλά και τις πολλές απουσίες που είχε. Με τη νίκη της αυτή, παραμένει ζωντανή στο κυνήγι της πρωτοπόρου Ομόνοιας και πάει με ηρεμία στη διακοπή του πρωταθλήματος. Ο ΑΠΟΕΛ εμφανίστηκε στο γήπεδο μόνο στο δεύτερο ημίχρονο, διάστημα κατά το οποίο έγινε πιεστικό, ζήτησε περισσότερο το γκολ, αλλά παρουσίασε επιθετικές αδυναμίες. Ήταν ένα ντέρμπι που σίγουρα δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας.

Το πρώτο 45λεπτο ήταν μετριότατο. Η ΑΕΚ, που παρατάχθηκε ξανά με τριάδα στην άμυνα, είχε ιδανικό ξεκίνημα, αφού στο 17΄ ο Ροντέν με σουτ (η μπάλα κτύπησε και σε αμυντικό κι άλλαξε πορεία) άνοιξε το σκορ (1-0). Από κει και πέρα, οι γηπεδούχοι φρόντισαν, πρωτίστως, να διαχειριστούν το προβάδισμά τους, και το έπραξαν χωρίς καν να βάλουν πολλή ένταση και ενέργεια στο παιχνίδι τους. Η ΑΕΚ βολεύτηκε και από το γεγονός ότι ο ΑΠΟΕΛ παρουσιάστηκε με κτυπητά προβλήματα στο οργανωτικό κομμάτι του παιχνιδιού του, με βασικά του ατού να κινούνται σε πολύ ρηχά νερά. Αναλώθηκε σε μία φλύαρη εδαφική υπεροχή, χωρίς όμως να μπορέσει να πατήσει με αξιώσεις στα τετράγωνα του Αλομέροβιτς.

Στην επανάληψη από πολύ νωρίς ο Πάμπλο Γκαρσία προχώρησε σε διορθωτικές κινήσεις - φρεσκαρίσματος, δίνοντας ένα πιο επιθετικό πνεύμα στην ομάδα του με την είσοδο των Κούτσακου και Ντράζιτς. Οι φιλοξενούμενοι ανέβασαν στροφές, έβαλαν πίεση, με τον Μαντσίνι να απειλεί στο 59΄ (φοβερή απόκρουση Αλομέροβιτς). Ήταν, όμως, και η μοναδική σοβαρή απειλή των γαλαζοκιτρίνων. Την ίδια ώρα, όσο περνούσαν τα λεπτά, το οξυγόνο άρχισε να λιγοστεύει από την ΑΕΚ και τα σημάδια κόπωσης έκαναν την εμφάνισή τους μετά το ευρωπαικό παιχνίδι με την Κρίσταλ Πάλας. Ο Χάβι Ροθάδα παρενέβη έγκαιρα στο παιχνίδι, «γεμίζοντας» τη μεσαία του γραμμή με φρέσκα ποδάρια. Οι Λαρνακείς δέχθηκαν ασφυχτική πίεση στα τελευταία λεπτά, αλλά αμύνθηκαν σθεναρά (ηρωική εμφάνιση από τον Π. Ιωάννου) και στο τέλος πανηγύρισαν μια υπερπολύτιμη νίκη.

Η εξέλιξη του αγώνα...

Τέλος του αγώνα

90+4' - Ο Αλομέροβιτς ανατρέπει τον Μαντσίνι και δίνεται πέναλτι. Μετά από εξέταση στο VAR, διαπιστώθηκε οφσάιντ και ακυρώνεται το πέναλτι.

84' - Ωραίο τελείωμα από τον Μαϊόλι, στην πρώτη του επαφή με τη μπάλα, φεύγει έξω η μπάλα

71' - Ο διαιτητής σφυρίζει πέναλτι, για ανατροπή του Ιωάννου από τον Νανού. Μετά από εξέταση από το VAR κι αφού το είδε ο διαιτητής, αλλάζει η απόφαση

59' - Σουτ από τον Κούτσακο, διώχνει σε κόρνερ ο Αλομέροβιτς

57' - Αδύναμη η κεφαλιά του Ολαγίνκα, εύκολα στα χέρια του Αλομέροβιτς

52'- Σουτ του Ολαγίνκα, φεύγει έξω

51' Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 51', ο Ιβάνοβιτς βρέθηκε σε καλή θέση με το σουτ του να φεύγει αρκετά έξω

Έναρξη δεύτερου ημιχρόνου

Τέλος πρώτου ημιχρόνου

45'- Σουτ από τον Χάιρο, πάει πάνω από τα δοκάρια

42'- O Oλαγίνκα προσπαθεί από μακριά, όμως το σουτ του είναι αρκετά άστοχο και φεύγει έξω

18' - ΓΚΟΛ. 1-0. Ο Ροντέν έκανε το σουτ, με τη μπάλα να βρίσκει και στον Ντάλσιο, προτού καταλήξει στα δίχτυα

16' - Κεφαλιά του Μιλίτσεβιτς πάει έξω

7' - Σουτ του Μαρκίνιος, κοντράρει η μπάλα και πάει εύκολα στα χέρια του Αλομέροβιτς

3' - Ο Τομάς πέρασε ωραία στον Μαρκίνιος, που δεν μπόρεσε να κάνει σωστό κοντρόλ και μάζεψε ο Αλομέροβιτς

1' - Έναρξη του παιχνιδιού

ΑΕΚ: Αλομέροβιτς, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό, Ρομπέρζ, Χάιρο (87' Xάιρο), Σαμπορίτ (63' Ιωάννου), Λέδες (70' Πονς), Ροντέν, Ιβάνοβιτς (70' Γκούρφινκελ), Ρούμπιο (62' Καρδερό), Μπάγιτς.

ΑΠΟΕΛ:  Μπέλετς, Νανού (83' Μαϊόλι), Μπρόρσον, Αντωνίου, Μιρ (46' Πουρσαϊτίδης), Ντάλσιο (63' Ντάλσιο), Ρόσα, Μαρκίνιος (46' Κούτσακος), Τομάς, Μαντσίνι, Ολαγίνκα (63' Ντράζιτς)

ΣΚΟΡΕΡ: 18' Ροντέν / -

ΚΙΤΡΙΝΕΣ: 26' Σαμπορίτ, 40' Ρομπέρζ 42' Mιρ, 75' Μπρόρσον, 81' Νανού, 90+10' Μαντσίνι 

Διαιτητής: Daniel Stanislaw Siebert

Α' Βοηθός: Χαραλάμπους Γιώργος Π.

Β' Βοηθός: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Χατζηγεωργίου Παναγιώτης

VAR: Arne Aarnink

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής: Θεοδότου Κώστας

Ανακοίνωσε ότι φεύγει από την Πάφο FC o Ρομάν Ντουμπόφ

ΠΑΦΟΣ FC

Οριστικό τέλος με Κωστή στον Ολυμπιακό

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Γιούχα στο «Γ.Καραϊσκάκης»!

Ελλάδα

«Τώρα θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε, να αποσυνδεθούμε»

ΑΕΚ

ΒΙΝΤΕΟ: Η νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον ΑΠΟΕΛ

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Γκαρσία: «Αφού φέρνουμε ξένους διαιτητές, να φέρνουμε και ξένους επόπτες»

ΑΠΟΕΛ

«Ξέρανε» τον ΠΑΟΚ με ανατροπή ο Βόλος!

Ελλάδα

Βαθμολογία Σούπερ Λίγκας: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο 5-8 ΟΦΗ, Βόλος και Άρης

Ελλάδα

Διπλό του Παναθηναϊκού στην Τρίπολη

Ελλάδα

Με τριάρα απ΄το 26΄, ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ!

Ελλάδα

Category image

Μπλόκο της Λάρισας στον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο!

Ελλάδα

Η ΑΕΚ κέρδισε τον ΑΠΟΕΛ, προσπέρασε τον Απόλλωνα και πλησίασε την Ομόνοια

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η Τότεναμ παίζει... όλη τη σεζόν σε επτά ματς, έχοντας τέσσερις αποστολές με ομάδες της δεκάδας!

ΔΙΕΘΝΗ

Τόσα εισιτήρια διατέθηκαν στο ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

Έξαλλοι οι φίλοι της Άρσεναλ με τον Σερκί, νευρίασε και ο Πεπ με όσα έκανε στο «Wembley»!

ΔΙΕΘΝΗ

