Oι δηλώσεις από τον προπονητή της ΑΕΚ, Χάβι Ροθάδα, μετά τη νίκη επί του ΑΠΟΕΛ.

Για την νίκη: «Συγχαρητήρια στα παιδιά. Είμαστε μαζί τους λίγες μέρες, αλλά είναι ξεκάθαρο ότι είναι εξαιρετικοί παίκτες. Πήραμε μία μεγάλη νίκη, χωρίς να ξεκουραστούμε μετά την μεγάλη προσπάθεια με την Κρίσταλ Πάλας».

Αν είναι θετική η διακοπή για να δώσει τη δική του σφραγίδα στην ομάδα: «Είχαμε λίγο χρόνο προετοιμασίας. Είναι σημαντικό ότι τώρα θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε. Να αποσυνδεθούμε. Να πάνε οι ποδοσφαιριστές στα αγαπημένα τους πρόσωπα και να πάμε στη συνέχεια του πρωταθλήματος».