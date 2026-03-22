Λύγισε την εξαιρετική Ράγιο Βαγιεκάνο και περιμένει... δώρο από το ντέρμπι η Μπαρτσελόνα

Με σκορ 1-0 η Μπαρτσελόνα έκαμψε την αντίσταση της εξαιρετικής Ράγιο Βαγιεκάνο στο «Καμπ Νου» για την 29η αγωνιστική της La Liga και πλέον περιμένει το αποτέλεσμα του ντέρμπι της Μαδρίτης για να δει αν θα αυξηθεί η διαφορά της από τη 2η Ρεάλ Μαδρίτης!

Οι «μπλαουγκράνα» είναι στην κορυφή με 73 βαθμούς και στο +7 από τη «βασίλισσα» (66β.), η οποία σε λίγες ώρες (22:00) υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης (57β.), ενώ η Ράγιο Βαγιεκάνο έπεσε στη 14η θέση με 32 βαθμούς και είναι μόλις στο +4 από την επικίνδυνη ζώνη και τη 18η Μαγιόρκα (28β).

Στην αναμέτρηση οι γηπεδούχοι ζορίστηκαν από τη Ράγιο Βαγιεκάνο που είχε τις στιγμές της για να σκοράρει, αλλά βρήκε απέναντί της έναν τρομερό Ζοάν Γκαρσία. Στο 24' ο Αραούχο άνοιξε το σκορ για το σύνολο του Χάνσι Φλικ, το οποίο στο δεύτερο μέρος είδε τους φιλοξενούμενους να πιέζουν για το γκολ της ισοφάρισης που όμως δεν βρήκαν ποτέ (ενδεικτικό της εξαιρετικής εικόνας της Ράγιο είναι πως υπερείχε και στα xGoals με 1.36-1.83).