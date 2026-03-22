Με τριάρα απ΄το 26΄, ξανά στην κορυφή η ΑΕΚ!

Έτσι με τα γκολ των Γιόβιτς (5΄), Πετκόφ (16΄ αυτογκόλ) και Βάργκα (26΄) τερμάτισε στην κορυφή στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος.

Ο Μάρκο Νίκολιτς επανέφερε στο αρχικό σχήμα τον Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος δεν αγωνίστηκε στο ματς με την Τσέλιε, παίρνοντας θέση δίπλα στον Λούκα Γιόβιτς, ενώ στην ενδεκάδα ξεκίνησαν οι Βίντα και Περέιρα.

Η «Ένωση» μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατάφερε μόλις στο 3΄ ο Κεϊτά να εκμαιεύσει το πέναλτι από τον Λαρουσί που τον βρήκε στο πρόσωπο. Ο Λούκα Γιόβιτς δύο λεπτά αργότερα εκτέλεσε εύστοχα την «εσχάτη των ποινών» φτάνοντας τα 16 γκολ στο πρωτάθλημα (1-0). Οι φιλοξενούμενοι σε καμία περίπτωση δεν κλείστηκαν και με καλή ανάπτυξη έφταναν στα καρέ του Στρακόσα. Μάλιστα στο 14', έπειτα από λάθος του Βίντα, ο Αντόνισε προσπάθησε να αιφνιδιάσει με την μπάλα να περνά άουτ.

Ο Κοϊτά οποίος στο ξεκίνημα της αναμέτρησης έκανε ότι ήθελε, βλέποντας τον Ραμίρες εκτός θέσης στο 17΄ επιχείρησε μακρινό σουτ, το οποίο με την ατυχή παρέμβαση του Πετκόφ κατέληξε στα δίχτυα δίνοντας στην ομάδα του προβάδισμα δύο τερμάτων.

Έχοντας αυτοπεποίθηση και σιγουριά στο παιχνίδι της από το γρήγορο προβάδισμα, η ΑΕΚ πέτυχε και τρίτο γκολ στο 26΄ με δράστη τον Βάργκα έπειτα από συρτή σέντρα του Πήλιου. Ο Λέτο έχοντας προφανώς παράπονα από την αριστερή πλευρά της ομάδας του, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο τους Χουχούμη και Νούνελι στη θέση των Λαρουσί και Αντόνισε.

Στο 31΄ η Κηφισιά κατέγραψε μια σημαντική στιγμή με το σουτ του Πόμπο από το ύψος της μεγάλης περιοχής, το οποίο βρήκε το δοκάρι του Στρακόσα, ενώ ο ίδιος παίκτης τρία λεπτά αργότερα απείλησε με απευθείας εκτέλεση φάουλ την «Ένωση». Οι φιλοξενούμενοι μέσα από το επιθετικό πρέσινγκ τους κατάφεραν με την λήξη του πρώτου 45λεπτου να καταγράψουν 7 τελικές δίχως όμως να σκοράρουν.

Ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε στο δεύτερο ημίχρονο, με την ΑΕΚ να διαχειρίζεται σωστά το παιχνίδι, ελέγχοντας τον ρυθμό χωρίς όμως να παίρνει ρίσκα.

Ο Νίκολιτς μάλιστα φρόντισε στα μισά του δεύτερου 45λεπτου να δώσει ανάσες σε Κοϊτά και Γιόβιτς, ενώ και ο Λέτο απέσυρε τον Πόμπο που ήταν ο καλύτερος παίκτης της Κηφισιάς. Στο 72΄ με όμορφη ενέργεια και πλασέ ο Ζίνι έφτασε κοντά στο γκολ, όμως ο Ραμίρεζ απομάκρυνε σε κόρνερ.

Ο Ανγκολέζος τρία λεπτά αργότερα προσπάθσε από το ύψος της μικρής περιοχής να σπρώξει στην κίνηση την μπάλα στα δίχτυα δίχως αποτέλεσμα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η ομάδα του Λέτο κέρδισε τέσσερα διαδοχικά κόρνερ με τον Πετκόφ να απειλεί εξ επαφής και τον Στρακόσα να εξουδετερώνει τον κίνδυνο.

Στα τελευταία λεπτά ο Μάρκο Νίκολιτς έδωσε την ευκαιρία στον Σαχαμπό να κάνει το ντεμπούτο του με το σκορ να παραμένει αμετάβλητο μέχρι το τελικό σφύριγμα του ρέφερι Φωτιά.

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσα - Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πήλιος - Περέιρα (78΄ Γκρούγιτς), Πινέδα (85΄ Σαχαμπό), Κοϊτά (63΄ Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος - Βάργκα (46΄ Ζίνι), Γιόβιτς (63΄ Ελίασον).

Κηφισιά (Σεμπάστιαν Λέτο): Ραμίρεζ - Κονατέ, Πόκορνι, Πετκόφ, Λαρουσί (28΄ Χουχούμης) - Αμανί, Ρουκουνάκης - Ζέρσον, Πόμπο (58΄ Μπένι), Αντόνισε (28΄ Νούνελι) - Χριστόπουλος (58΄ Θεοδωρίδης).

Διαιτητής: Φωτιάς

Βοηθοί: Μεϊντάνας, Παπαδάκης

4ος: Τασιόπουλος

VAR: Τσακαλίδης, AVAR: Τσαγκαράκης