Βαθμολογία Σούπερ Λίγκας: Μόνη πρώτη η ΑΕΚ, στο 5-8 ΟΦΗ, Βόλος και Άρης

Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Stoiximan Super League, με όλα τα ματς της 26ης αγωνιστικής να λαμβάνουν χώρα ταυτόχρονα, και να διαμορφώνουν το ταμπλό ενόψει της συνέχειας!

Στη μάχη της κορυφής, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός πέταξαν βαθμούς κόντρα σε Βόλο και ΑΕΛ Novibet, αντίστοιχα, με την ΑΕΚ να επωφελείται, καθώς νίκησε εύκολα την Κηφισιά και πάει μόνη πρώτη στα playoffs.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε και το ενδιάμεσο κομμάτι της βαθμολογίας, με τις τέσσερις ομάδες που θα παίξουν στα playoffs 5-8 να είναι ο Λεβαδειακός, ο ΟΦΗ, ο Βόλος και ο Άρης.

Οι υπόλοιπες ομάδες θα παλέψουν στα playouts, στα οποία έπεσε την τελευταία στιγμή ο Ατρόμητος, με Asteras AKTOR και Πανσερραϊκό να βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε δυσμενή θέση, μετρώντας 17 βαθμούς έκαστος.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής:

Asteras AKTOR – Παναθηναϊκός 1-2

ΑΕΚ – Κηφισιά 3-0

Άρης – ΟΦΗ 0-2

Βόλος – ΠΑΟΚ 2-1

Λεβαδειακός – Ατρόμητος 1-0

Ολυμπιακός – ΑΕΛ Novibet 0-0

Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 0-0

Η τελική βαθμολογία της κανονικής περιόδου:

