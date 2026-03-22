Έξαλλοι οι φίλοι της Άρσεναλ με τον Σερκί, νευρίασε και ο Πεπ με όσα έκανε στο «Wembley»!
Δημοσιευτηκε:
Η Μάντσεστερ Σίτι είναι κερδίζει 2-0 την Άρσεναλ, και με το ενάμισι… πόδι έχει κλειδώσει τον τίτλο του Λιγκ Καπ.
Οι φίλοι των «κανονιέρηδων», όπως και οι παίκτες, δεν έχουν πάρει με καλό μάτι τον Σερκί, με τα κόλπα και τις ντρίμπλες του να είναι αφορμή για νεύρα.
Τα κόλπα του Σερκί, με τη Μάντσεστερ Σίτ μπροστά στο σκορ με 2-0, δεν άρεσαν καθόλου στον Πεπ, ούτε στον κόσμο της Άρσεναλ. Ο εξτρέμ των «πολιτών» έκανε τα… δικά του με την μπάλα, με τον Καταλανό τεχνικό να μην το παίρνει με καλό «μάτι».
Πιο συγκεκριμένα, ο Γάλλος έκανε καθυστερήσεις, κάνοντας «κοντρολάκια» και… κόλπα, με τον Μπεν Γουάιτ να τον μαρκάρει πολύ δυνατά. Η έκφραση του Πεπ μετά την ενέργεια του παίκτη του ήταν όλα τα… λεφτά.
Μάλλον δεν χρειαζόταν, έτσι φάνηκε να λέει ο προπονητής των «πολιτών».
📸 - PEP GUARDIOLA'S REACTION TO CHERKI JUGGLING THE BALL DURING THE GAME, HAHAHAH THAT'S TOO FUNNY!!!!!! 😂😂— The Football Frame | 🎥👀 (@Fabian_Manu2025) March 22, 2026
