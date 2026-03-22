Μπλόκο της Λάρισας στον Ολυμπιακό μέσα στο Φάληρο!

Με ήρωα τον γκολκίπερ Βενετικίδη η ΑΕΛ Novibet έφυγε με λευκή ισοπαλία από το Καραϊσκάκη, αφήνοντας τον Ολυμπιακό στο -2 από την κορυφή. Γιούχα στο τέλος από τον κόσμο.

Οι γηπεδούχοι ήταν αυτοί που απείλησαν για πρώτη φορά στο παιχνίδι στο 5ο λεπτό, με το μακρινό άστοχο σουτ του Σιπιόνι. Ένα λεπτό αργότερα οι Πειραιώτες πίεσαν ψηλά και κέρδισαν την μπάλα με τον Μαρτίνς, ο οποίος δεν μπόρεσε να... νικήσει τον Βενετικίδη στο μεταξύ τους τετ α τετ. Ο Σιπιόνι στο 9' είχε νέο σουτ εκτός περιοχής, αλλά και αυτή τη φορά ήταν αρκετά άστοχος.

Οι ποδοσφαιριστές του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχαν την κατοχή της μπάλας και προσπάθησαν να κυριαρχήσουν από νωρίς. Στο 13' ο Μπρούνο με σουτ εκτός περιοχής απείλησε την εστία της θεσσαλικής ομάδας. Η κεφαλιά του Ταρέμι στο 15' δεν ανησύχησε τον πορτιέρε των φιλοξενούμενων, ενώ δυο λεπτά αργότερα με νέα κεφαλιά ο Ιρανός φορ λίγο έλειψε να βρει δίχτυα.

Ο στράικερ του Ολυμπιακού είχε ακόμη μια τελική στο 23' με νέα κεφαλιά που έφυγε άουτ. Τέσσερα λεπτά μετά ο Ταρέμι έκανε ωραία ντρίμπλα και σουτ μέσα από την περιοχή, όμως η μπάλα κόντραρε στα αντίπαλα σώματα. Οι φιλοξενούμενοι ήταν ακίνδυνοι και δεν μπορούσαν να δημιουργήσουν ευκαιρίες μπροστά από την εστία του Τζολάκη.

Ο Ολυμπιακός από πλευράς του δημιουργούσε ευκαιρίες, χωρίς ωστόσο να μπορεί να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα. Μετά από ωραία συνεργασία των γηπεδούχων στο 37', ο Τσικίνιο έγινε αποδέκτης της μπάλας αλλά σούταρε ψηλά. Έξι λεπτά μετά ο Ολυμπιακός είχε μεγάλη στιγμή για το 1-0, μετά από σουτ του Σιπιόνι που κόντραρε και κατέληξε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης ο Βενετικίδης μπλόκαρε την κεφαλιά του Μπιανκόν.

Οι Πειραιώτες ξεκίνησαν δυνατά και στο δεύτερο μέρος και ήλεγχαν τον ρυθμό της αναμέτρησης. Στο 56ο λεπτό του αγώνα ήρθε η πρώτη τελική της ΑΕΛ Novibet με το σουτ του Τούπτα που μάζεψε σταθερά ο Τζολάκης. Στην εξέλιξη της φάσης ο Ταρέμι είχε μεγάλη στιγμή για να ανοίξει το σκορ, όμως ο Βενετικίδης απέκρουσε εντυπωσιακά με το πόδι, κρατώντας το μηδέν για την ομάδα του. Οι Θεσσαλοί είχε καλή στιγμή με τον Μασόν στο 60', αλλά ο Τζολάκης έδιωξε τη μπάλα. Στη συνέχεια ο Ποντένσε με λόμπα λίγο έλειψε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, με τον Βενετικίδη να διώχνει εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσπάθησε να κάνει ακόμη πιο επιστολή την ομάδα του, παίρνοντας στο γήπεδο τους Ροντινέι και Ελ Κααμπί. Στο 63' ο Ταρέμι είχε ακόμη μια μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι, αλλά το σουτ που επιχείρησε σταμάτησε ξανά στο αντίπαλο πορτιέρε. Ένα λεπτό αργότερα με μακρινό σουτ που κόντραρε ο Μουζακίτης λίγο έλειψε να βρει δίχτυα. Ο Μπατουμπινσικά λίγο έλειψε στο 67' να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του μετά από γύρισμα του Μπρούνο από τα αριστερά, αλλά ο πορτιέρε των φιλοξενούμενων έδιωξε με υπερένταση.

Ο Μουζακίτης με δυνατό σουτ εκτός περιοχής στο 77' έβαλε δύσκολα στον Βενετικίδη που έδιωξε τη μπάλα. Ένα λεπτό αργότερα ο Ποντένσε με προβολή αστόχησε από θέση... βολής. Ο Ολυμπιακός ήταν καταιγιστικός και έχασε νέα τεράστια ευκαιρία με τον Ελ Κααμπί από κοντά που σούταρε ψηλά, μετά από γύρισμα του Μπρούνο. Στο 84' το σουτ του Νασιμέντο έφυγε δίπλα από το δεξί δοκάρι των Θεσσαλών.

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Κοστίνια, Μπιανκόν, Πιρόλα, Μπρούνο, Σιπιόνι, Μουζακίτης, Μαρτίνς, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

ΑΕΛ Novibet (Σάββας Παντελίδης): Βενετικίδης, Αποστολάκης, Ρότσιτς, Μπατουμπινσικά, Ουατάρα, Σουρλής, Ατανάσοφ, Ναόρ, Χατζηστραβός, Κακουτά, Τούπτα

