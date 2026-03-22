BINTEO: Στα μπλε του Μάντσεστερ το Λιγκ Καπ!

Μοιρασμένο το πρώτο μέρος, καθόρισε το ματς το μοιραίο λάθος του Κέπα στο δεύτερο ημίχρονο. Μέσα σε τέσσερα λεπτά «κλείδωσαν» το ματς οι «πολίτες», που σηκώνουν το πρώτο τρόπαιο της σεζόν, μετά τα δύο γκολ του Ο’ Ράιλι! Δύο δοκάρια είχε στο φινάλε η τυπικά γηπεδούχος, με Καλαφιόρι και Ζεσούς.

Γνωρίζαμε εξαρχής πως θα είναι ένας τελικός γεμάτος ισορροπία. Από την αρχή ως το τέλος. Άρσεναλ και Μάντσεστερ Σίτι τέθηκαν αντιμέτωπες, με τον πρώτο τίτλο της σεζόν να καθορίζεται στο «Wembley».

Οι δύο πρώτες ομάδες της Premier League παρατάχθηκαν και όλα έμοιαζαν να θυμίζουν… σκάκι. Δύο ομάδες ιδιαίτερα προσεκτικές, εξαιρετικά διαβασμένες, με τις απουσίες τους να τους επηρεάζουν. Από τη μία, ο Μικέλ Αρτέτα είχε εκτός τον Έζε και τον Τίμπερ, ενώ από την άλλη, ο Πεπ Γκουαρδιόλα κλήθηκε να διαχειριστεί την έλλειψη του Ρούμπεν Ντίας.

Δεν θα ήταν απλό, μία θα ήταν η νικήτρια και τελικά, το τρόπαιο «βάφεται» στα χρώματα της Μάντσεστερ Σίτι. Στα χρώματα της ομάδας, δηλαδή, που πράγματι ήταν ανώτερη από την αντίπαλό της. Έμοιαζε να το θέλει περισσότερο, το άξιζε παραπάνω, επικράτησε με 2-0 και το 9ο Λιγκ Καπ στην ιστορία της είναι γεγονός.

Πώς, όμως, φτάσαμε σε αυτό το σημείο; Η πρώτη καλή στιγμή του ματς ήρθε στο 7ο λεπτό και ήταν… τριπλή. Οι παίκτες της Άρσεναλ άλλαξαν υπέροχα την μπάλα εκτός περιοχής, ο Χάβερτς βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, αλλά το πλασέ του εξουδετερώθηκε από τον Τράφορντ.

Στη συνέχεια της φάσης, ο Ράις σούταρε και ο Τράφορντ αντέδρασε ξανά, ενώ η 3η τελική προσπάθεια ήρθε από τον Μπουκάγιο Σάκα, με τον Άγγλο γκολκίπερ και πάλι να βρίσκει απάντηση.

Ο χρόνος κυλούσε, κανένα από τα δύο κόρνερ της Άρσεναλ στάθηκε απειλητικό για τον Τράφορντ, ενώ η Σίτι δεν είχε καταγράψει τελική προσπάθεια ως το 44’. Ο Σεμένιο ήταν ο πιο απειλητικός ποδοσφαιριστής της, ο Χινκάπιε είχε κάρτα από νωρίς, αλλά οι Λονδρέζοι δεν συναντούσαν το παραμικρό πρόβλημα.

Η πιο απειλητική κατάσταση από πλευράς Σίτι και η μοναδική της προσπάθεια στο πρώτο μέρος ήρθε από τον Έρλινγκ Χάαλαντ. Μία δύσκολη κεφαλιά του Νορβηγού έφυγε αρκετά έξω, στη μοναδική φάση του ημιχρόνου που ο Σαλιμπά, λόγω της… αναμπουμπούλας, δεν βρισκόταν στο μαρκάρισμά του, αλλά εκτός περιοχής.

Με την έναρξη της «επανάληψης», η Μάντσεστερ Σίτι και ο Πεπ είχαν έντονα παράπονα για τη φάση του 50ού λεπτού. Ο Κέπα έχασε τη φάση, έκανε φάουλ στον Ντοκού, ο Μπανκς το έδωσε και οι «πολίτες» ήθελαν κόκκινη κάρτα.

Ο VAR δεν παρενέβη, ο Σεμένιο εκτέλεσε άσχημα το φάουλ και το 0-0 παρέμεινε δίχως ευκαιρία.

Παρόλα αυτά, όλο το πρώτο τέταρτο του δευτέρου ημιχρόνου άνηκε στους «γαλάζιους», με την Άρσεναλ να μην κυκλοφορεί καθόλου την μπάλα και να αμύνεται διαρκώς, ώστε να κρατήσει το «μηδέν».

Κάποια στιγμή θα το «πλήρωνε» και εν τέλει, αυτό έμελλε να συμβεί μέσα σε τέσσερα λεπτά.

Το 1-0 έλαβε χώρα με τη συμπλήρωση μίας ώρας αγώνα, έπειτα από τεράστιο λάθος του Κέπα και γκολ του Ο΄ Ράιλι.

Ο ίδιος παίκτης, τέσσερα λεπτά μετά, μετά από φοβερή ανάπτυξη των παικτών της Σίτι ήταν ο τελικός αποδέκτης. Τον έχασαν όλοι στο κέντρο της άμυνας της Άρσεναλ, η κεφαλιά του ήταν άψογη και το 2-0 γεγονός.

Κάπου εκεί, επί της ουσίας τελείωσε το παιχνίδι. Οι «κανονιέρηδες» ήθελαν, αλλά δεν μπορούσαν, η μεγαλύτερή τους στιγμή ήρθε με το δοκάρι του Καλαφιόρι στο 78’, το 2-0 έμεινε μέχρι το τέλος, καθώς και ο Ζεσούς είχε δοκάρι στο 87’, και η Μάντσεστερ Σίτι κατακτά δικαιωματικά το Λιγκ Καπ, ούσα ανώτερη από την αντίπαλό της!

