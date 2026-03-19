ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Επιστροφή Σάντσο στην Ντόρτμουντ: Μπορεί να γίνει με... μηδέν ευρώ!

Λέτε να δούμε τον Τζέιντον Σάντσο με τη φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ ξανά;

Καθόλου απίθανο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το «The Athletic»! Οι Βεστφαλοί «καλοβλέπουν» μία πιθανή επιστροφή του Άγγλου μεσοεπιθετικού και ελπίζουν αυτό να γίνει δωρεάν. Αρκεί να... συμφωνήσει και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Και από το... πουθενά, ξανά η Μπορούσι Ντόρτμουντ στο προσκήνιο για τον Τζέιντον Σάντο, σύμφωνα με το «The Athletic»!

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός έχει δυσκολευτεί πάρα πολύ, από την ημέρα που πήρε μεταγραφή στην πατρίδα του και ψάχνει τα πατήματά του.

Αυτή τη στιγμή, είναι με τη μορφή δανεισμού στην Άστον Βίλα, χωρίς να έχει θέλξει με την απόδοσή του και η επιστροφή του στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μοιάζει με «μονόδρομος»!

Παρ’ όλα αυτά, το συμβόλαιό του λήγει το επερχόμενο καλοκαίρι, με τους «κόκκινους διαβόλους» να μπορούν να ανανεώσουν τη συνεργασία τους, για ακόμα ένα χρόνο, χωρίς να αλλάξουν το οικονομικό σκέλος.

Και αυτό το γεγονός, θέλει να εκμεταλλευτεί η Μπορούσια Ντόρτμουντ. Οι Γερμανοί γνωρίζουν ότι πολύ δύσκολα η ομάδα του Μάικλ Κάρικ θα αποφασίσει να ενεργοποιήσει την οψιόν ανανέωσης.

Γι’ αυτό και έχουν στο μυαλό τους να αποκτήσουν τον Τζέιντον Σάντο ως ελεύθερος! Δηλαδή, ουσιαστικά να πληρώσουν μόνο τα απαραίτητα χρήματα, για να καλύψουν το συμβόλαιό του!

Όμως, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θα έχει το «πάνω χέρι», αφού μπορεί να μην το αφήσει να συμβεί αυτό. Ωστόσο, αυτό το σενάριο δεν συγκαταλέγει πολλές πιθανότητες, αφού ποτέ του δεν «δικαολόγησε» το τεράστιο ποσό που δόθηκε για την απόκτησή του.

Αναλυτικά, τι αναφέρει το «The Athletic»:

«Η Μπορούσια Ντόρτμουντ ενδιαφέρεται να υπογράψει ξανά τον Τζέιντον Σάντσο. Ο Σάντσο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δανεικός στην Άστον Βίλα από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θα λήξει το συμβόλαιό του τον Ιούνιο, έχοντας μετακομίσει στο Ολντ Τράφορντ από την Ντόρτμουντ για 85 εκατομμύρια ευρώ (73 εκατομμύρια λίρες, 97,9 εκατομμύρια δολάρια με τις τρέχουσες τιμές) τον Ιούλιο του 2021. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ διατηρεί την οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του με τους τρέχοντες όρους κατά ένα μόνο έτος, αλλά αυτό δεν θεωρείται προς το παρόν πιθανό».

england365.gr 

 

 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

