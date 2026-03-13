Οι τέσσερις νέοι κανονισμοί που θα έχουν ισχύ από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Οι τέσσερις νέοι κανονισμοί που θα έχουν ισχύ από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο!

Τέσσερις τροποποιήσεις στους κανονισμούς θα έχουν άμεση ισχύ, από το ερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο που θα διεξαχθεί στα γήπεδα της Αμερικής.

Το πρώτο διευρυμένο Παγκόσμιο Κύπελλο, στο οποίο θα συμμετέχουν 48 εθνικές ομάδες, διεξάγεται το ερχόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα της Αμερικής.

Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, Μεξικό και Καναδάς θα φιλοξενήσουν τα παιχνίδια της κορυφαίας διοργάνωσης, στην οποία θα έχουν ισχύ οι νέοι κανονισμοί όπως προκρίθηκαν από την IFAB.

Συγκεκριμένα, τέσσερις νέοι κανονισμοί θα εφαρμοστούν. Οι τρεις εξ αυτοί θα αποτρέπουν τις καθυστερήσεις, με τους αρμόδιους φορείς να προσπαθούν να μεγαλώσουν τον καθαρό χρόνο ποδοσφαίρου. Ο άλλος, θα αφορά τη μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Πάμε να δούμε...

*Οι παίκτες που θα γίνονται αλλαγή, θα έχουν πλέον 10 δευτερόλεπτα για να εγκαταλείψουν τον αγωνιστικό χώρο. Εάν χρειαστούν περισσότερο χρόνο, ο παίκτης που θα εισέλθει θα πρέπει να περιμένει ένα λεπτό πριν μπει ως «τιμωρία».

*Τα πλάγια άουτ θα πρέπει να εκτελούνται εντός των 5 δευτερολέπτων, διαφορετικά η κατοχή θα δίνεται στην αντίπαλη ομάδα.

*Οι παίκτες που λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, δηλαδή όταν θα μπαίνει το ιατρικό τιμ, θα πρέπει να εγκαταλείπουν τον αγωνιστικό χώρο και να περιμένουν ένα λεπτό πριν επιστρέψουν σε αυτόν.

*Το VAR θα μπορεί πλέον να επεμβαίνει σε δεύτερες κίτρινες κάρτες και σε κόρνερ, εάν υπάρχει σαφές διαιτητικό λάθος. Για να κερδίζουν χρόνο, θα γίνεται αυτομάτως από τους διαιτητές VAR, χωρίς να χρειάζεται να τσεκάρει τις φάσεις ο πρώτος διαιτητής.

