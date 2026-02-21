«Κόκκινο» στην Τσέλσι στο 93' η Μπέρνλι - Νίκη για την Μπράιτον στο απόγευμα... ιστορίας για τον Μίλνερ!

Με προβάδισμα από το 3' και με όλο το ματς υπό έλεγχο, η Τσέλσι έμεινε με παίκτη λιγότερο στο 72' και ισοφαρίστηκε στο τελικό 1-1 από την Μπέρνλι στο 93'! Με 2-0 πέρασε η Μπράιτον από την έδρα της Μπρέντφορντ τη μέρα που ο Μίλνερ έγινε ο απόλυτος record-man συμμετοχών στην Πρέμιερ, ο Έιμπραχαμ απαγόρευσε το «διπλό» στη Λιντς (1-1) στο «Βίλα Παρκ».

Τσέλσι – Μπέρνλι 1-1

Μια στιγμή ποιότητας, ένας επιθετικός που φέτος θα άξιζε πολλά περισσότερα εύσημα απ’ όσα έχει λάβει, αλλά ένα αποτέλεσμα που «πονάει» και προκαλεί προβληματισμό στον Ροζίνιορ και τους οπαδούς της Τσέλσι. Οι «μπλε» του Λονδίνου βρήκαν δίχτυα στο 3ο λεπτό από τη μαγική κάθετη πάσα του Καϊσέδο προς αριστερά για τον Πέδρο Νέτο που έκανε την ασίστ πάρε – βάλε για τον Ζοάο Πέδρο. Αυτός πέτυχε το 11ο φετινό του γκολ στην Πρέμιερ Λιγκ, με τη συνέχεια του ματς απέναντι στα «clarets» να είναι πολύ διαφορετική.

Όταν έσφιξε την άμυνα η ομάδα του Πάρκερ έκανε πολύ δύσκολα τα πράγματα της Τσέλσι που είχε ελλιπή φαντασία κι όχι αρκετούς τρόπους να βρει χώρους. Και μπορεί η κατοχή της μπάλας να μην έπεσε σε πολλά σημεία κάτω από το 70% για τους γηπεδούχους στο «Στάμφορντ Μπριτζ», αλλά στο 72’ έμειναν με παίκτη λιγότερο. Ο Φοφανά αντίκρισε τη δεύτερη κίτρινη, η Τσέλσι μέτρησε και 6η αποβολή από ποδοσφαιριστή της για το φετινό πρωτάθλημα και επέτρεψε στην Μπέρνλι να πάρει θάρρος. Και από αυτό, αλλά και από τα μαρκαρίσματα… με τα μάτια στο 93’, ο Φλέμινγκ με κεφαλιά ισοφάρισε στο τελικό 1-1 για την Μπέρνλι, προκαλώντας νέο σοκ στο «Στάμφορντ Μπριτζ» μετά από εκείνο που είχε σημειώσει η Λιντς πριν από λίγο καιρό.

Mπρέντφορντ - Μπράιτον 0-2

Σπουδαίο αποτέλεσμα για την Μπράιτον, που κέρδισε την Μπρέντφορντ (21/02, 0-2) εκτός έδρας και πήρε «ανάσα» ο Φαμπιάν Χούρτζελερ! Σε ένα ματς, που το «κύριο πρόσωπο» ήταν ο Τζέιμς Μίλνερ, ο οποίος κατέγραψε την 654η συμμετοχή του στην Premier League. Αριθμός-ρεκόρ στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο αγώνας ξεκίνησε με την Μπράιτον να είναι... φουριόζα. Από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης πήρε τα ηνία, δημιούργησε ευκαιρίες, αλλά τα «χάλαγε» στην τελική προσπάθεια.

Όλα άλλαξαν στο 30ο λεπτό, όταν το σουτ του Φέρντι Καντιόγλου βρήκε στο δοκάρι, αλλά ο Ντιέγκο Γκόμεζ, μπόρεσε στην επαναφορά να κάνει το 0-1. Οι «γλάροι» συνέχισαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο και πριν το ημίχρονο διπλασίασαν τα τέρματά τους. «Δράστης»; Ο Ντάνι Γουέλμπεκ, που μπόρεσε να «διπλασιάσει» τα γκολ της ομάδας του. Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε. Η Μπρέντφορντ προσπάθησε να κάνει το 1-2, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο 76ο λεπτό, ο Ντάνγκο Ουατάρα «πέταξε» τη μεγαλύτερη ευκαιρία της ομάδας του, αφού έστειλε την μπάλα πολύ ψηλά, από εξαιρετική θέση. Με το τελικό σκορ, να μην αλλάζει μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο και την Μπράιτον να πανηγυρίζει μία μεγάλη νίκη.

Άστον Βίλα – Λιντς 1-1

Η Λιντς έφτασε κοντά σε μια τεράστια νίκη που θα επιβεβαίωνε τη συνέχιση της αντεπίθεσης… παραμονής και της αποφυγής των κινδύνων στα χαμηλά της βαθμολογίας. Είχε καταφέρει να προκαλέσει απόλυτη σιωπή στο «Βίλα Παρκ», ειδικά τη στιγμή που ο Σταχ με μαγική εκτέλεση φάουλ στο 31ο λεπτό έβαλε μπροστά τα «παγώνια». Η αλήθεια είναι πως η ομάδα του Φάρκε ήταν η καλύτερη στο χορτάρι και η πιο συμπαγής, με τους Villans ν’ αντιμετωπίζουν προβλήματα, τα οποία έχρηζαν αλλαγών και βελτιώσεων και από τον πάγκο.

Ο Έμερι είδε τον Γουότκινς να έχει δοκάρι στο δεύτερο μέρος, τον Μπουέντια να έχει την ίδια τύχη με τον Ντάρλοου να στέκεται τυχερός και να σπρώχνει την μπάλα εκτός εστίας, αλλά τελικά στο 88’ οι γηπεδούχοι πήραν αυτό που κυνήγησαν. Ο Τάμι Έιμπραχαμ με το δεύτερο τέρμα του στη Βίλα και το πρώτο του στο πρωτάθλημα μετά την επιστροφή στην Πρέμιερ, ισοφάρισε, αποτρέποντας μόλις τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της Λιντς για τη φετινή Λίγκα!

