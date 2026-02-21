«Πάγωσαν» όλοι στο «Στέλιος Κυριακίδης» - Σοκαριστικός τραυματισμός του Κις και αποβολή

Στο 67ο λεπτό του αγώνα στην Πάφο και την Ανόρθωση, ο Κις συγκρούστηκε με δύναμη με τον Γκόρτερ και τραυματίστηκε.

Ο τερματοφύλακας της Πάφου αποβλήθηκε με τον ποδοσφαιριστή της Ανόρθωση να μένει στον αγωνιστικό χώρο.

Το παιχνίδι διακόπηκε για περίπου 10 λεπτά μέχρι να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες έτσι ώστε να μπορέσει να μπει στο ασθενοφόρο.

Ο ποδοσφαιριστής μεταφέρθηκε στο πιο κοντινό νοσοκομείο και αποχωρώντας χειροκροτήθηκε απ΄όλο το γήπεδο.











