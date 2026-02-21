Iστορική η 21η Φεβρουαρίου για Μίλνερ - Στο πάνθεον της Premier League
Στα 40 του χρόνια έμελλε να καταγράψει ένα ασύλληπτο ρεκόρ.
Ο Τζέιμς Μίλνερ πέρασε στην ιστορία της Premier League, καθώς έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές με 654, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γκάρεθ Μπάρι με 653.
Ο 40χρονος χαφ άρχισε βασικός στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Μπρέντφορντ και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες συμμετοχές στην Premier League.
Συγκεκριμένα, ο διεθνής Άγγλος κατέγραψε την 654η συμμετοχή στην καριέρα του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Γκάρεθ Μπάρι με 653.
Τη 10άδα συμπληρώνουν οι: Γκιγκς (632), Λάμπαρντ (609), Ντέιβιντ Τζέιμς (572), Σπιντ (535), Χέσκεϊ (516), Σβάρτσερ (514), Γκάραχερ (508) και Φιλ Νέβιλ (505).
Όσον αφορά τον Τζέιμς Μίλνερ, η Μπράιτον είναι η έκτη ομάδα της οποίας τη φανέλα φοράει σε επίπεδο Premier League, έχοντας καταγράψει συμμετοχές με τις: Λιντς (48), Νιούκαστλ (94), Άστον Βίλα (100), Μάντσεστερ Σίτι (147) και Λίβερπουλ (230).
