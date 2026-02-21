ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μια ακόμη νίκη για την Μπάγερν, ήττα της Λεβερκούζεν στο Βερολίνο

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μια ακόμη νίκη για την Μπάγερν, ήττα της Λεβερκούζεν στο Βερολίνο

O Xάρι Κέιν είναι ασταμάτητος και τρέχει με... 43!

Η πρωταθλήτρια και πρωτοπόρος Μπάγερν Μονάχου φιλοξένησε στο «Αλιάντς Αρίνα» την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής στην Bubdesliga, και πήρε την τρίτη σερί νίκη της στο πρωτάθλημα με 3-2, και θα πάει την επόμενη εβδομάδα χωρίς... απώλειες στο «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» για το «Klassiker» κόντρα στη Ντόρτμουντ.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για την ομάδα του Βενσάν Κομπανί ήταν ξανά ο Χάρι Κέιν, ο οποίος πέτυχε άλλα δύο γκολ, φθάνοντας τα 27 τέρματα στο πρωτάθλημα, ενώ συνολικά έχει στο ενεργητικό του πλέον 43 γκολ και πέντε ασίστ σε 35 ματς σε όλες τις διοργανώσεις!

Στο μεταξύ η Λεβερκούζεν γνώρισε την ήττα από την Ουνιόν στο Βερολίνο με 1-0, λίγες ημέρες πριν τον αγώνα ρεβάνς με τον Ολυμπιακό στην «Μπάι Αρένα» (24/2) για τα πλέι οφ του Champions League. Ο τεχνικός της Μπάγερ, Κάσπερ Χιούλμαντ, χρησιμοποίησε τους εξής παίκτες: Μπλάζιτς, Μπαντέ, Αντριχ, Ταπσόμπα, Αρτούρ, Φερνάντες (62' Ποκού), Γκαρσία, Γκριμάλντο, Μάζα, Τίλμαν (81' Τεριέ), Κοφάνε (61' Σικ).

Τέλος στο ματς της σωτηρίας μεταξύ της Βόλφσμπουργκ και της Αουγκσμπουργκ, οι φιλοξενούμενοι πήραν τη μεγάλη νίκη με 3-2 στις καθυστερήσεις και ουσιαστικά εξασφάλισαν την παραμονή τους στην κατηγορία, ενώ οι «λύκοι» παραμένουν στο χείλος του γκρεμού. Ο Δημήτρης Γιαννούλης ήταν στο βασικό σχήμα της βαυαρικής ομάδας, ενώ ο Κώστας Κουλιεράκης δεν αγωνίστηκε καθόλου για τους γηπεδούχους.

Αναλυτικά τ' αποτελέσματα και οι σκόρερ της 23ης αγωνιστικής στην Bundesliga και η βαθμολογία έχουν ως εξής:

Μάιντς-Αμβούργο 1-1

(42' Αμίρι - 64' Βιέιρα)

Μπάγερν Μονάχου-Αϊντραχτ 3-2

(16' Πάβλοβιτς, 20', 68' Κέιν-77' Μπούρκαρτ, 86' Καλιμουεντό)

Βόλφσμπουργκ-Άουγκσμπουργκ  2-3

(41' Γκέρχαρντ, 70' Σιογκάι-59' Ριμπέιρο, 86' Γκρέγκοριτς, 90'+ Ρεμπετσάι)

Ουνιόν Βερολίνου-Λεβερκούζεν   1-0

(28' Κεντίρα)

Κολωνία-Χοφενχάιμ 2-2

(15' Ατσε, 63' Ελ Μάλα-45' Κάμπακ, 60' Κράμαριτς)

Λειψία-Ντόρτμουντ                       21/02

Κυριακή 22/02

Φράιμπουργκ-Γκλάντμπαχ

Ζανκτ Πάουλι-Βέρντερ Βρέμης

Χαϊντενχάιμ-Στουτγκάρδη

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 23 αγώνες)

Μπάγερν Μονάχου         60

Ντόρτμουντ              51 -22αγ.

Χοφενχάιμ               46

Στουτγκάρδη             42 -22αγ.

Λειψία                  40 -22αγ.

Λεβερκούζεν             39 -22αγ.

Αϊντραχτ Φρανκφούρτης   31

Φράιμπουργκ             30 -22αγ.

Ουνιόν Βερολίνου        28

Άουγκσμπουργκ           28

Αμβούργο                26

Κολωνία                 24

Μάιντς                  22

Γκλάντμπαχ              22 -22αγ.

Βόλφσμπουργκ            20

Βέρντερ Βρέμης          19 -22αγ.

Ζανκτ Πάουλι            17 -22αγ.

Χαϊντενχάιμ             13 -22αγ.

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

LIVE: Πάφος - Ανόρθωση 0-0

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

«Κόκκινο» στην Τσέλσι στο 93' η Μπέρνλι - Νίκη για την Μπράιτον στο απόγευμα... ιστορίας για τον Μίλνερ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ζμέρχαλ «ντύθηκε»… Τόμας και ο Απόλλων δεν έχει φρένο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Άντεξε στην Τρίπολη ο Ατρόμητος και βάζει σε μπελάδες τον Asteras AKTOR!

Ελλάδα

|

Category image

Επέστρεψε στις νίκες ο Ολυμπιακός

Ελλάδα

|

Category image

Μια ακόμη νίκη για την Μπάγερν, ήττα της Λεβερκούζεν στο Βερολίνο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Iστορική η 21η Φεβρουαρίου για Μίλνερ - Στο πάνθεον της Premier League

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

H Κόμο χαστούκισε στο Τορίνο τη Γιουβέντους και ονειρεύεται... σεντόνι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Έκαναν χαμό στο Γέρι οι οργανωμένοι της Ομόνοιας!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Χρυσός στο Βελιγράδι ο Τράικοβιτς!

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Tο βιολί της η Νέα Σαλαμίνα, σπουδαίο διπλό και 2η θέση για Ομόνοια 29ης Μαΐου!

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Χωρίς εκπλήξεις η ενδεκάδα του Θελάδες

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Με σημαντικές διαφοροποιήσεις η ενδεκάδα του Καμορανέζι

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Η Μίλαν έκανε προφορική συμφωνία με τον Τζο Γκόμες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

O Ολυμπιακός βράβευσε τον Ματιέ Βαλμπουενά που έγινε... 800άρης

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη