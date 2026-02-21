H Κόμο χαστούκισε στο Τορίνο τη Γιουβέντους και ονειρεύεται... σεντόνι

Ο Σεσκ Φάμπρεγας οδηγεί την Κόμο στο Champions League, μετά το μεγάλο «διπλό» στο Τορίνο με 2-0 επί της Γιουβέντους, στο πλαίσιο της 26ης αγωνιστικής στη Serie A, μεγαλώνοντας την κρίση στους γηπεδούχους, οι οποίοι προέρχονταν και από τη βαριά ήττα από τη Γαλατασαράι στην Τουρκία με 5-2.

Στην πρώτη του σεζόν στη Serie A η Κόμο πήρε τη μεγάλη νίκη, έχοντας τον Τάσο Δουβίκα ξανά στη βασική ενδεκάδα, πραγματοποιώντας μάλιστα μια ακόμη εξαιρετική εμφάνιση, δίνοντας τη θέση του στον Αλβαρο Μοράτα στα τελευταία λεπτά (87').

Η ομάδα του Ισπανού κόουτς άνοιξε το σκορ με τον Δουβίκα να δίνει την ασίστ στον Βοϊβόντα (11'), ενώ διπλασίασε το σκορ με τον Κακερέ στο 61ο λεπτό.

Πανηγύρισε έτσι τη μεγάλη νίκη μέσα στην έδρα της Γιουβέντους, με τον Λουτσιάνο Σπαλέτι να μην νιώθει σίγουρος στον πάγκο της, καθώς η Κόμο την πλησίασε στον ένα βαθμό, διεκδικώντας πλέον την τέταρτη θέση της βαθμολογίας και το εισιτήριο για το Champions League, έχοντας δύο βαθμούς διαφοράς από τη Ρόμα.