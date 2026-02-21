«Βόμβα» από Ρομάνο: Αναλαμβάνει την εθνική Γαλλίας μετά το Μουντιάλ ο Ζιντάν!

Η επιστροφή του «Ζιζού» είναι προ των πυλών! Ο Ζινεντίν Ζιντάν βρίσκεται μακριά από τους πάγκους την τελευταία πενταετία, αλλά φαίνεται πως συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της εθνικής Γαλλίας, μετά το Μουντιάλ του καλοκαιριού.

Αυτό υποστηρίζει ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο, τονίζοντας πως ο «Ζιζού» ήρθε σε προφορική συμφωνία με τους «τρικολόρ» και θα αναλάβει χρέη προπονητή, αμέσως μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ 2026, αντικαθιστώντας τον Ντιντιέ Ντεσάμπ.

Ο Ρομάνο έκανε την αποκάλυψη, μέσω ενός βίντεο το βράδυ της Παρασκευής (20/2), προκαλώντας... πανικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης!

Ο Ζιντάν μετρά δυο πετυχημένες θητείες στον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, με την οποία κατέκτησε τρία σερί Champions League και ένα πρωτάθλημα Ισπανίας.

Στόχος του πλέον είναι να οδηγήσει τη Γαλλία στην κορυφή τόσο της Ευρώπης, όσο και του κόσμου, όπως έκανε και ως ποδοσφαιριστής το 1998 και το 2000.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Zinédine Zidane has reached a verbal agreement to become France’s next coach after the World Cup, @FabrizioRomano reports 😮🇫🇷



For now, France’s focus remains on the World Cup under Didier Deschamps. After that, Zidane will take over and return as a manager… pic.twitter.com/oE2Iaybrjm — 433 (@433) February 20, 2026

sdna.gr