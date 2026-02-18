Γιουβέντους σε κρίση: Μια… κυρία που τα έχασε όλα σε δέκα μέρες
Στη Γιουβέντους είναι ξεκάθαρο πως υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και κινδυνεύει να μείνει εκτός όλων των στόχων
Η Γιουβέντους δεν λέει να σηκώσει κεφάλι και υπέστη ήττα-ντροπή από την Γαλατασαράι για το Champions League με 5-2. Πλέον στα εσωτερικά του συλλόγου υπάρχει τεράστια γκρίνια για τον Σπαλέτι και τους παίκτες του. Απαράδεκτη αγωνιστική εικόνα τις τελευταίες εβδομάδες…
Μένουν εκτός όλων των στόχων οι «μπιανκονέρι»
Η Γηραιά Κυρία έχει δεχτεί πλέον 13 γκολ στους τελευταίους τέσσερις αγώνες της, που είναι τα περισσότερα γκολ που έχει δεχτεί σε διάστημα τεσσάρων αγώνων στον 21ο αιώνα
Τα τελευταία 4 ματς της Γιούβε:
Αταλάντα – Γιουβέντους 3-0
Γιουβέντους – Λάτσιο 2-2
Ίντερ- Γιουβέντους 3-2
Γαλατασαράι 5-2
Λιγότερο από τέσσερις μήνες από την πρόσληψη του Λουτσιάνο Σπαλέτι, ήρθε η ώρα για μια ακόμη αλλαγή;
Η Γιούβε δέχθηκε πέντε γκολ σε έναν μόνο αγώνα ευρωπαϊκής διοργάνωσης για δεύτερη μόνο φορά στην ιστορία της, μετά την ήττα με 0–7 από τη Βίνερ στο Κύπελλο Πρωταθλητριών του 1958/59. Μπούμπ.
Η Γαλατασαράι έγινε η πρώτη ομάδα που σκόραρε πέντε γκολ εναντίον της Γιουβέντους σε έναν μόνο αγώνα του Champions League της UEFA. Φοβερό στατιστικό!
Φυσικά μέχρι στιγμής σύμφωνα με ΜΜΕ της Ιταλίας, η διοίκηση της ομάδας δεν σκέφτεται να προχωρήσει σε αλλαγή προπονητή.
