Επιστρέφει μετά από τρεις μήνες ο Λάρκιν

Η ώρα της επιστροφής έφτασε για τον Σέιν Λάρκιν. Ο έμπειρος γκαρντ θα πάρει χρόνο συμμετοχής στο ματς κυπέλλου της Αναντολού Εφές με την Μπαχτσεσεχίρ. Ο παίκτης είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στον προσαγωγό και είχε μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τρεις μήνες.

Η Αναντολού Εφές ζορίστηκε αρκετά χωρίς τον ηγέτη της στις εγχώριες διοργανώσεις αλλά και τη EuroLeague, όπου υποχώρησε στη βαθμολογία. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε ο Λάρκιν ήταν στις 14 Νοεμβρίου εναντίον της Μπάγερν Μονάχου, όταν τραυματίστηκε στο τέλος του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη συνέχεια, ο παίκτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στις αρχές Δεκεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου πέρασε ένα διάστημα αποκατάστασης. Όταν ανάρρωσε, επέστρεψε στην Τουρκία και στην προπονητική διαδικασία και τώρα είναι επιτέλους έτοιμος να αγωνιστεί ξανά.

Αυτή τη σεζόν, ο Λάρκιν έπαιξε 11 παιχνίδια στη EuroLeague, δέκα από αυτά ως βασικός. Κατέγραψε 15.8 πόντους, με εξαιρετικά ποσοστά στα σουτ - 51,6% στα δύο σουτ, 41,9% στα τρία σουτ και 88,2% στα εύστοχα. Έχει επίσης μέσο όρο 2.5 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ. Μια μεγάλη ώθηση για την Εφές, η οποία βρίσκεται στην ελίτ της διοργάνωσης με ρεκόρ 9-19, οπότε σίγουρα τα παράτησε από τα πλέι οφ εδώ και πολύ καιρό σε μια πολύ ζοφερή σεζόν.

athletiko.gr