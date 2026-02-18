Πλήγμα για τη Φενέρμπαχτσε: Χάνει Μέλι για τουλάχιστον 1,5 μήνα

Σημαντικό πρόβλημα προέκυψε στη Φενέρμπαχτσε, καθώς ο Νικολό Μέλι θα μείνει εκτός δράσης για διάστημα τουλάχιστον 1,5 μήνα.

Την αποκάλυψη έκανε ο γνωστός δημοσιογράφος, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Twitter, επισημαίνοντας ότι ο 35χρονος φόργουορντ αντιμετωπίζει κάταγμα στο πόδι και θα περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Η απουσία του Ιταλού διεθνούς έρχεται σε κρίσιμο σημείο της σεζόν, καθώς μέχρι στιγμής στη φετινή EuroLeague μετρά κατά μέσο όρο 6,5 πόντους, 5,5 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ σε σχεδόν 23 λεπτά συμμετοχής, προσφέροντας επίσης αμυντική συνέπεια με κλεψίματα και μπλοκ.

Η τουρκική ομάδα καλείται πλέον να καλύψει ένα σημαντικό κενό στη γραμμή των ψηλών, ενόψει της απαιτητικής συνέχειας σε Ευρώπη και εγχώριες διοργανώσεις.